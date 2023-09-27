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天氣預報／中秋連假雨區出爐！大台北降溫有感　颱風生成機率揭曉

▲中秋連假雨濛濛，北部、東部都是降雨熱區，中南部留意午後雷雨，且10月1日開始東北季風增強，北部一連五天到10月6日有感降溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲中秋連假雨濛濛，北部、東部都是降雨熱區，中南部留意午後雷雨，且10月1日開始東北季風增強，北部一連五天到10月6日有感降溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中秋連假雨濛濛，北部、東部都是降雨熱區，中南部留意午後雷雨，且10月1日開始東北季風增強，北部一連五天到10月6日有感降溫。氣象專家賈新興也提醒，台灣東南方可能有熱帶低壓發展，初步研判發展為颱風的機率不高，但下週四（5日）台灣可能受到熱帶低壓接近並影響天氣。

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根據中央氣象署預報指出，今天（27日）臺灣附近是東北風環境，迎風面水氣較多，在臺灣東半部、大臺北地區、基隆北海岸、恆春半島及澎湖、馬祖有不定時的局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，戶外活動應留意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地早晚低溫約在25至28度，預測高溫約32至34度，西半部近山區可達35度，其中新竹、苗栗近山區甚至有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線較強，外出請注意防曬並多補充水分。

▲中秋連假期間，歐洲模式預測未來降雨，27日至10月1日，東部水氣多，西台灣月亮露臉機率比較高。（圖／翻攝自賈新興YT）
▲中秋連假期間，歐洲模式預測未來降雨，27日至10月1日，東部水氣多，西台灣月亮露臉機率比較高。（圖／翻攝自賈新興YT）
氣象專家賈新興預報中秋連假天氣，自28日起至29日東半部及恆春半島一帶水氣增多， 深夜至隔天清晨東北角、宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨， 30日午後宜花東有零星短暫陣雨 。

10月1日至6日受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響，其中1日午後新北山區、花東及高屏山區有零星短暫雨， 1日晚上至2日早上北海岸至東北角及北北基宜有局部短暫雨，午後大台北東側及宜花有局部短暫陣雨，晚上至３日清晨花東有局部短暫雨。

3日至4日各地天氣穩定炎熱，午後南部山區有零星短暫雨。5日受熱帶性低氣壓接近影響，大台北東側及宜蘭有局部雨，午後北北基宜花有局部短暫陣雨，晚上起至6日台中以北、宜花東有局部雨，午後台南及高屏有局部短暫陣雨。

賞月指南，29日晚間9點後30日凌晨2點新竹以南，最佳賞月時間30日晚間8點至1日凌晨2點桃園以南，1日晚間８點至10點桃園以南。

觀察10月3日至4日台灣東南方熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不高。目前資料顯示， 下週日（5日）起有受其接近影響的機率，不過後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

▲中秋連假期間，歐洲模式預測未來降雨，27日至10月1日，東部水氣多，西台灣月亮露臉機率比較高。（圖／翻攝自賈新興YT）
▲台灣東南方熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不高。（圖／翻攝自賈新興YT）

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