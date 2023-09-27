天氣預報／中秋連假雨區出爐！大台北降溫有感　颱風生成機率揭曉

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氣溫方面，各地早晚低溫約在25至28度，預測高溫約32至34度，西半部近山區可達35度，其中新竹、苗栗近山區甚至有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線較強，外出請注意防曬並多補充水分。
氣象專家賈新興預報中秋連假天氣，自28日起至29日東半部及恆春半島一帶水氣增多， 深夜至隔天清晨東北角、宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨， 30日午後宜花東有零星短暫陣雨 。
10月1日至6日受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響，其中1日午後新北山區、花東及高屏山區有零星短暫雨， 1日晚上至2日早上北海岸至東北角及北北基宜有局部短暫雨，午後大台北東側及宜花有局部短暫陣雨，晚上至３日清晨花東有局部短暫雨。
3日至4日各地天氣穩定炎熱，午後南部山區有零星短暫雨。5日受熱帶性低氣壓接近影響，大台北東側及宜蘭有局部雨，午後北北基宜花有局部短暫陣雨，晚上起至6日台中以北、宜花東有局部雨，午後台南及高屏有局部短暫陣雨。
賞月指南，29日晚間9點後30日凌晨2點新竹以南，最佳賞月時間30日晚間8點至1日凌晨2點桃園以南，1日晚間８點至10點桃園以南。
觀察10月3日至4日台灣東南方熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不高。目前資料顯示， 下週日（5日）起有受其接近影響的機率，不過後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。