最新民調：無論幾腳督賴穩居第一、侯都是老三　郭台銘慘剩個位數

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如果是四腳督，賴清德仍穩居第一34.5%，郭台銘參選對居次的柯文哲影響最大，支持度墜至24.1%，令人意外的是郭台銘的在參選後支持度反而泡沫化，支持度也較上月掉了4.4%，剩下8.5%不到一成，未來是否持續下探值得關注。
經交叉分析，柯文哲在40歲以下的支持度，仍然遠高於其他兩位候選人。尤其20-29歲柯文哲甚至獲得過半的支持度，40歲以上除了45-49歲，支持度皆由賴清德取得第一。性別上，柯文哲的男性支持度遠高於女性約14.2%，比上個月多4.2%的差距。賴清德的女性支持度則高過於男性支持度，侯友宜的男女支持度則相當平均。
鏡新聞此次民調，也針對非綠在野整合進行意向調查，支持在野陣營候選人的民眾，在所支持的候選人選情不利時，侯友宜支持者只有二成(20.4%)表示會改投柯文哲、3.5%改投郭台銘，高達七成二(72%)表示不會改投。柯文哲支持者亦有高達63.1%表示不會改投，25%改投侯友宜、8.7%改投郭台銘。
有意思的是，郭台銘支持者高達4成6表示會改投柯文哲、僅17.4%改投侯友宜，顯示如果郭台銘選情告急，支持者會自動棄郭保柯。由此可見，在野陣營支持者忠誠度最高是侯友宜、其次為柯文哲，郭台銘支持者流動性最高，而柯文哲的鐵粉以20-24歲最多，高達89.9%將近九成的人不會改投任何人。
本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年9月23日至9月24日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話546 人、手機550 人，共1,096 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96％。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。