中秋蛋黃酥最後搶！不二坊、小潘鳳梨酥今現場開排 佳德提早營業
彰化老字號排隊名店「不二坊」蛋黃酥，於上個月開始開放中秋節電話預訂，因為熱門許多人都無法搶訂成功，不少民眾冀望9月27日至9月29日這三天的門市販售。根據消息，果然今(27)日一早店門口就已大排長龍。而「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥，也是從今日開始開放排隊購買。另外「佳德」則是即日起，提前到7:30提早營業。
記者葉盛耀/綜合報導
彰化老字號「不二坊」蛋黃酥，據說一年必一年還要難搶，今年甚至還有民眾集結家人力量，兩天內撥了6萬通電話才終於搶到1500顆，足見其魅力，今(27)日開始連續三天可現場排隊購買，據傳一早已開始排隊。
另外，新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，因為產品鳳梨酥太過有名，許多顧客都以「小潘鳳梨酥」稱之，且每年因靠近中秋檔期，訂單爆多，會店休好幾天趕訂單給其他預訂通路，今(27)日「小潘蛋糕坊」兩個門市將於下午1:00開始接受現場排隊。
而同樣以鳳梨酥闖出名號的台北「佳德」，鳳凰酥、蛋黃酥、綠豆椪同樣也是人氣商品，亦是於官網公告，從即日開始至9月28日，營業時間調整為早上7:30~晚間9:00，且中秋節9月29日當日，則是採7:30開始至「商品售完為止」。
至於台北知名店家「台北犁記」同樣剩現場排隊才能買到，目前還有機會買到小月餅、綠豆椪、蛋黃酥等，《NOWnews今日新聞》昨日也於現場直擊，排隊人潮已破百人，店員也親口認證「每晚8點多」關門前時段最快買到，但還是提醒「但也不要太晚來喔！」
還有據傳與彰化「不二坊」是親戚的台中「不二糕餅」，強調都是祖傳老配方。即日起~9月28日，於台北SOGO復興館B3有快閃。鹿港老店「新口味商行」，號稱被彰化人喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥，今年同樣有在台北SOGO忠孝館 B2 也能買到，即日起至9月29日，每日限量提供500盒。