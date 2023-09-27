MLB／太空人、勇士隊入圍！團隊銀棒獎開放球迷投票至例行賽結束
美國職棒大聯盟（MLB）將在本賽季設置一項表彰美聯和國聯中打擊表現最傑出的球隊，並將該獎項命名為「團隊銀棒獎」，《MLB.com》也在近日宣布入選的球隊，分別為美聯的西雅圖水手、休士頓太空人、坦帕灣光芒、德州遊騎兵，與國聯的亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇、費城費城人、聖地牙哥教士。
記者張志宇/綜合報導
據美國棒球用品公司Louisville Slugger透露，「今年將會頒發首屆『團隊銀棒獎』，該獎項確定會根據多項進攻統計數據及球迷投票來決定，其中參與投票的一名球迷將有機會在2024賽季初前往球場，並親自在場地上將這個團隊獎頒發給一名球員。」
Louisville Slugger公司行銷經理Jake Misener也表示，「棒球運動的發展，是取決於球迷基礎，能讓球迷參與投票，是一件很興奮的事，幾十年來，Silver Slugger一直代表著個人打擊成就，我們也迫不及待地想要同樣地獎勵最佳的進攻團隊。」
本季新增「團隊銀棒獎」，也是大聯盟連兩年新增新獎項，去年則是新增工具人銀棒獎，由雙程Luis Arraez和曾效力聖地牙哥教士隊的Brandon Drury成為首屆得主。
大聯盟個人銀棒獎項已有40多年歷史，聯盟在今年設置新獎項，確定由8支球隊入圍，分別為美聯太空人、水手、光芒、遊騎兵，與國聯勇士、道奇、費城人、教士入圍，投票將於27日午夜12點在大聯盟官網開放球迷投票投票將持續至10月1日，即MLB例行賽的最後一天。