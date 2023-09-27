DJ SODA事隔1個月再談襲胸落淚！1個禮拜暴瘦5公斤 手不停發抖
南韓女神DJ SODA（黃素熙）憑藉火辣身材與DJ的高超技巧，迅速在亞洲國家闖出知名度，也多次受邀參與各個大型活動，怎料卻在上個月日本工作時，遭到當地不理性的粉絲趁機襲胸、撫摸身體，使她身心靈受創，引發社會高度關注。近日，DJ SODA就在節目上透露自己因此在1個禮拜暴瘦5公斤，手還不停地發抖，回想至今仍心有餘悸，顯現當時的她有多麼害怕。
記者詹鎰睿／綜合報導
DJ SODA日前登上南韓談話性節目《我現在生氣了》，聊到上個月在日本大阪音樂節時爆發的性騷擾事件。DJ SODA直言當天一走到台下，忽然冒出好多隻手襲擊身體，甚至還被觀眾一把抓住手，無法動彈，「第一次遇到有觀眾把手伸進我的衣服裡面。」
回想至今，DJ SODA十分難過，一度雙手摀著臉，試圖振作開口說話，「我好像動物園的猴子，從來沒有這樣被羞辱過。」談到被逮的加害者們有沒有道歉，DJ SODA則否認，「他們沒有直接跟我道歉，僅有兩位加害者跑去跟YouTuber說明情況。」
DJ SODA坦言，事發後手一直在發抖，還因此在一個禮拜內暴瘦5公斤，她說「現在能在這裡說出口，我也是提起了很大的勇氣」，接著難過掉下眼淚。不過，還是有許多網友攻擊、怪罪衣服穿太少等等，這對DJ SODA來說無疑是二次傷害，「還有人質疑我，因為討厭日本而『自導自演』假裝被性騷」，種種言論讓她相當失望。
※【NOWnews 今日新聞
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