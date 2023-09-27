遭冒名恐嚇「lin bay好油」 高市觀光局長高閔琳：已報警
臉書粉專「lin bay好油」因爆進口蛋問題，版主林裕紘日前爆出在網路上遭到恐嚇，更說自己和家人遭到死亡威脅，昨（27）日深夜再發文表示收到恐嚇信，但文章目前已刪除，其文章檢附的照片顯示寄信人竟是高雄市前議員、現高雄市政府觀光局長高閔琳，對此高閔琳說昨深夜已完成報警。
記者鄭婷襄／高雄報導
林裕紘公開的信件，一封署名是屏東地檢署檢察長的陳情確認信，內容為「我在屏東市棒球路X號附近裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」，另一封則是冒用高雄市觀光局長高閔琳的名義，威脅「不出7天，你的孩子就會沒命，不出15天，你的父親，母親也會相機（相繼）喪命，好好陪陪它（他）們吧，給吃點好的喝點好的吧，這就是你的報應」，還附上手槍、子彈及刀的照片。
高閔琳指出，在網友「lin bay好油」發佈的臉書文章所檢附的信箱截圖當中，發現有不明人士惡意冒用高閔琳名義、試圖栽贓她寄發威脅恐嚇信件「除嚴正澄清非我本人所為，我也迅速報警」。
高閔琳說，台灣是一個民主國家，人民的言論自由當受憲法保障，但她嚴正譴責所有逾越法律與道德底線，透過造謠、栽贓、抹黑等惡質手段進行惡意攻擊、騷擾，或惡意冒用他人名義栽贓寄發恐嚇信件、試圖製造社會對立與動盪紛亂的一切不法惡質行為，期盼檢警儘速查明事實真相，抓出真凶、打擊犯罪。