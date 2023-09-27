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不會敲桿連3年獲撞球冠軍！台科大生操作機器手臂、奪27萬獎金

▲台科大電機工程系碩一生黃柏笙不會實際敲桿打撞球，卻連續3年在上銀智慧機器手實作競賽「 智慧撞球」奪冠。（圖／台科大提供）
▲台科大電機工程系碩一生黃柏笙不會實際敲桿打撞球，卻連續3年在上銀智慧機器手實作競賽「 智慧撞球」奪冠。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣科技大學今（27）日表示，該校在今年上銀智慧機器手實作競賽大獲全勝，電機工程系碩一生黃柏笙與不分系大二生周佑澤所組成的隊伍，在「智動裝杯」、「智動裝袋」以及「智慧撞球」中，全獲冠軍，共獲頒27萬元獎金。特別的是，黃柏笙不會實際敲桿打撞球，只懂得操作機器手臂擊打撞球，已連續3年在「智慧撞球」獎項奪冠。

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關於連續3年奪得冠軍的「智慧撞球」項目，黃柏笙說，他其實不會實際敲桿打撞球，只是懂得運用影像處理程式及機器手臂等軟硬體整合，操作機器手臂擊打撞球。

黃柏笙指出，上銀智慧機器手實作競賽以往都偏重在程式能力，但今年較著重在硬體的機構設備，處理複雜的機器手臂動作，因此非常感謝上銀科技在賽前借出機器手臂讓團隊練習，始能游刃有餘。也謝謝指導教授吳國彰提供3D列印、雷射切割等實驗室設備，以及時常分享業界經驗，讓他受益匪淺。

黃柏笙分析，本次競賽當下跟實驗室的環境不同，導致許多團隊無法因地制宜以及調整分工，而他在賽前親力親為、要求嚴謹的時常思考各種可能，並經過多次沙盤推演，才能每次比賽跟不同隊友盡速培養默契，屢創佳績。

吳國彰表示，對於黃柏笙在今年奪得上銀智慧機器手競賽的3項冠軍，除了為他高興且自豪外，心裡也認為實至名歸，每年都在暑假看他準備比賽，面對不同難題，總能舉重若輕，用最簡潔且有效的方法，提出最佳解決方案，這樣的能力，是黃柏笙本身的才能加上努力而來，身為指導老師，反而能從學生身上學習，並看到一個技職生的完美模版：「擁有實現其務實想法的整合技術能力學生」。

台科大指出，上銀科技舉辦上銀智慧機器手實作競賽，自97年到今年已辦理15屆，秉持「機器人的誕生是為了服務人類」的理念，激發國內學子針對機器手臂進行研發及創意應用。

今年的上銀智慧機器手實作競賽，在「智動裝杯」、「智動裝袋」以及「智慧撞球」3項目中，均出現不同於以往的困難題目。「智動裝杯」內容為模擬工廠出貨或無人飲料店的情況，使用機器手臂拿取杯、蓋後，裝取一定水量，再取到出貨區。

「智動裝袋」要利用機器手臂打開摺好的紙袋，再將裝了3種物料，包括鋁箔包飲料、鋁箔袋食品、光滑表面的橢圓形食品放入，共須完成4袋；「智慧撞球」則是從原先輪流出桿共10桿，改為每隊2分鐘，需要優化影像處理速度，加快效率。

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