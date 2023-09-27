台鐵特等站站長帽一卡通實體開售！下一波有望再推藍皮火車、制帽

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繼14日起台鐵夢工場網路商店預購後，今起在台鐵夢工場相關銷售據點，也備有部分現貨提供鐵道迷現場購買收藏，每組售價新台幣550元，每人每次限購5組。
台鐵附業營運中心商品科科長蔡毓敏表示，過往造型一卡通都是秒殺狀態，這次台鐵通路共販售6000個「特等站站長帽」一卡通，網路預購目前已售1030組，剩下4000多組提供現場購買，並加開文博會販售據點。
蔡毓敏說，之前造型一卡通有EMU900、EMU3000，後續會針對藍皮、即將退役的車都會進行設計，或是台鐵特有文物如站長制帽、鐵道周邊文物，也會做成一卡通設計理念。
至於本次售價550元創下最貴紀錄，蔡毓敏說明，一卡通帽檐都是手工縫製，當初打樣就打了6次，希望製帽帽檐一定要挺、大盤帽要繃緊，讓大家感受到帽子挺立，這代表台鐵精神，後續也會針對制帽推出系列商品，只是這系列商品因為都是純手工，耗時較久。被問及是否會推出特等站女站長帽一卡通，蔡也回應會，預計明年推出。
今天首位買到的徐先生分享，覺得台鐵「特等站站長帽」一卡通很精小可愛又方便實用，550元雖然是史上最貴的售價，但仍不會卻步，造型可愛相當吸引他，之前也有蒐集鐵道相關的一卡通，以往經驗是網路預購很快就會被搶光，今天才會想提早來現場買， 之後台鐵若還有相關商品也都會心動想買。
實體通路銷售活動資訊如下：
1.銷售期間：9月27日10點起至商品銷售完畢為止。
2.活動內容：每組售價550元，每人每次限購5組，提供刷卡或付現。
3.銷售據點洽詢電話：
(1)台鐵夢工場旗艦店：02-23830367。
(2)台鐵夢工場松山店：02-27474242。
(3)台鐵夢工場南港店：02-26511417。
(4)台鐵夢工場花蓮店：03-8333971。
(5)台鐵夢工場台東店：089-235705。
(6)台鐵便當販賣店-台北2號店：02-23619309。
(7)台鐵便當販賣店-高雄西門店：07-2851751。
(8)台鐵便當販賣店-新竹店：04-22224683。
(9)台鐵便當販賣店-台中店：04-22224683。
(10)台鐵便當販賣店-彰化店：04-22224683。