稱沒證據顯示食安問題！謝龍介怒了 要賴清德「拿進口蛋吃看看」
民進黨總統參選人賴清德日前在東海大學演講，面對學生提問購買進口蛋有無圖利問題直球對決，還稱「目前沒有足夠證劇顯示進口蛋有問題」。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦組織部副召集人謝龍介今（27）日認為，賴清德說雞蛋沒問題，就「乾脆拿進口蛋出來吃看看」，自己絕對會給他拍拍手。
記者林怡昕／台北報導
面對學生提問進口蛋爭議，未來要如何防止政策圖利？賴清德當時回應，政策有無人謀利，「目前進口蛋問題如有違法檢調會查」，執政黨要接受社會指教，目前看出來對外採購政策，社會上沒有人認為有錯，「有沒有食安問題，目前也沒有足夠證劇顯示有問題，但還需要時間查」。
謝龍介今天出席侯辦「進口蛋還是進口袋？」記者會，面對媒體提問，中央畜產會董事長林聰賢下台是否牽扯到民進黨派系紛爭？謝龍介認為，賴清德在東海大學面對學生提問進口蛋爭議，回應「有問題該法辦就法辦」，這是他一慣的態度，最怕結果到最後，就什麼都沒有辦。
謝龍介也說，目前賴清德的心態，就是擋在他總統路上的，通通「殺無赦」要搬走，是因為不忍心之下，才要求林聰賢下台。
謝龍介指出，不過在他掌握的內部訊息，檢調有往資金流向調查，背後會牽扯到誰，賴清德當然是很警慎小心面對，這是不足以讓國人對雞蛋安全放心的說法，「賴清德，勇敢一點拿進口蛋吃看看，你說沒問題，就拿出來吃看看，我就給你拍拍手」。