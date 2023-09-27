布魯斯威利失智1年「認知能力惡化」 愛妻含淚：他不知自己罹病
68歲好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因主演《終極警探》系列電影走紅，去年罹患失語症由家屬代為宣布退出影壇，之後又被診斷出罹患額顳葉失智症，健康狀況令人擔憂。近日布魯斯威利妻子艾瑪赫明（Emma Heming Willis）在節目中透露他的病情，坦言「認知能力並不樂觀且有嚴重惡化趨勢。」
記者薛羽彤／綜合報導
艾瑪赫明近日上節目《今日秀》提及布魯斯威利近況，她透露自己和女兒照顧布魯斯威利這段期間相當艱辛，「我了解失智症很令人痛苦，對被診對出病症的人很痛苦，對家庭來說也很困難。」艾瑪赫明表示，最重要的是讓孩子明白現在的狀況，不希望他們因為父親罹患失智症，進而感到任何羞恥或不解。艾瑪赫明也說布魯斯威利似乎不清楚自己罹患了失智症，「認知能力並不樂觀」且有嚴重惡化趨勢。
布魯斯威利曾與女星黛咪摩爾（Demi Moore）有過一段婚姻，兩人育有3個女兒，其中32歲的二女兒史考特威利（Scout willis）轉發艾瑪赫明的受訪影片並稱讚她，「我真的為艾瑪感到無比自豪，因為她願意公開分享我們家庭的故事，讓人們了解失智症，艾瑪你的勇敢和愛每天都在激勵我。」