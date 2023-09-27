休傑克曼結束27年婚姻震驚全球 前妻黛博拉打破沉默首度發聲
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與大13歲老婆黛博拉（Deborra-Lee Furness）結縭27年，被視為好萊塢模範夫妻代表，怎料，日前雙方發布聲明宣布離婚，震驚外界，黛博拉近日首度打破沉默說話，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
據英媒《每日郵報》報導，澳洲電台兩名主持人當地時間昨（26）日在LIVE節目試著播打黛博拉的電話，當接通那一刻，主持人嚇了一大跳，其中一人趕緊跟黛博拉說「這太荒謬了，我們並不是真的想打電話給妳，但妳接了，我們不會深究（指離婚），我們愛妳，希望妳一切都好」，黛博拉回答：「謝謝你們，我真的很感激，你真的很貼心。」
主持人接著說「我只是覺得現在談還太早，我不想牽扯任何事，但我們愛妳，妳想聊的時候再打給我們」，黛博拉答覆：「感謝你們，我真的非常非常感激。」說完便掛掉電話，黛博拉聲音聽起來宏亮有精神，語氣平靜。
休傑克曼和黛博拉在離婚聲明表示「我們很幸運能夠以夫妻身分在一段美好、充滿愛的婚姻中共同度過了近30年的時光。現在我們的旅程正在發生轉變，我們決定分居以追求個人成長」，並強調「家庭始終也將永遠是我們的首要任務，我們懷著感激、愛和善意開啟下一個篇章」，感謝外界理解在他們經歷人生轉變時必須擁有隱私，也說這是兩人對於此事的唯一聲明。