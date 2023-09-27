秦剛神隱又遭拔官！外媒揭「秦婦」傅曉田在美代孕生子　發文露餡

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有2名知情人士表示，中國當局正在審查秦剛和傅曉田之間的關係。儘管目前尚不清楚秦剛和傅曉田之間的關係對於他在六月突然失蹤以及一個月後被解除外交部長職務有何影響。
消息人士指出，傅曉田4月後就停止在社群媒體上發文，6月時則停止回訊息。而秦剛也在6月時，以最後一次外交部長身份公開露面。一名與傅曉田關係密切的人士指出，傅曉田的電話已經斷了聯繫，他們最後一次聯繫也是在6月的時候。
另有一消息來源稱，傅曉田約於2010年在倫敦認識秦剛，當時他在英國擔任臨時代辦，過了近10年後，傅曉田與秦剛才在北京有更密切的關係。2021年秦剛出任駐美大使，由妻子林豔陪同赴美，直到去年12月底被任命為外長，今年初才回國。
2名知情者稱，秦剛在獲任命為外長時，開始限制與傅曉田接觸，這導致她在社群媒體上暗示他們的關係。傅曉田在3月時曾透過微博強調，她孩子的父親「不是美國人」。當秦剛被任命為國務委員時，她發表了1張嬰兒舉手的照片，旁白為「勝利的結局」；1週後約秦剛的生日，她祝「孩子的父親」生日快樂，表示真正愛一個人並不是「希望他升官發財」。
傅曉田的微博和飛行紀錄顯示，4月10日她在洛杉磯登上飛往北京的灣流G650私人飛機後，在社交媒體上發文表示，「上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，一個人在一個淋淋漓漓的春雨之夜，降落在櫻花悄然盛開的特區。那一次是為了工作採訪（秦剛），沒想到竟也是我在『風雲對話』（Talkwith World Leaders）的最後一次實體現身。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子Er-Kin。」而這也是她最後一次公開發文。
外界推測，傅曉田在回國後，就被以間諜罪逮捕，並在審問期間透露其「秦婦」身份，才導致秦剛遭牽連拖累。
秦剛的官途一路順遂，在中國國家主席習近平掌權後，秦剛便從外交部一介司長兼外交部發言人連連高升，擔任駐美大使沒兩年，就回國任外交部長，甚至破格被提拔為中共國務委員，成為「國家級領導人」。然而秦剛在6月下旬消聲匿跡，雖然中國官方一開始以「健康為由」回應，但7月突然拔去秦剛所有官職，因而引發各界關注。