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湄洲媽11月來台　基進：國安單位應嚴格把關入境統戰人士

▲湄洲媽稱11月來台，台灣基進今（26）日召開記者會呼籲國安單位應提高警覺，加強清查隨同湄洲媽祖申請來台的中國人士，莫讓官方統戰人士躲在神明背後作祟，「有中共黨政軍身分者應一律拒絕來台」。（圖／台灣基進提供）
▲湄洲媽稱11月來台，台灣基進今（26）日召開記者會呼籲國安單位應提高警覺，加強清查隨同湄洲媽祖申請來台的中國人士，莫讓官方統戰人士躲在神明背後作祟，「有中共黨政軍身分者應一律拒絕來台」。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

中國湄洲媽祖廟日前在臉書公告，擬定於11月3日至13日隨湄洲媽祖神像來台繞境，台灣基進今（26）日召開記者會示警，無論是台灣學界或是權威外媒《經濟學人》皆明示中國正在且已經透過緊密的宗教管理及其人際網絡進行對台滲透分化工作，呼籲國安單位應提高警覺，加強清查隨同湄洲媽祖申請來台的中國人士，莫讓官方統戰人士躲在神明背後作祟，「有中共黨政軍身分者應一律拒絕來台」。

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台灣基進黨主席王興煥表示，中國是個高度政治性與擴張性民族主義國家，不論經貿、公衛、文化、宗教，本質皆為統戰，《經濟學人》早已示警，許多宗教廟宇與進香群組都已是中國統戰編組，利用人際網絡進行對台滲透分化。一個巴掌拍不響，中國對台灣的統戰，也要台灣內部協力者配合才做得到。中國湄洲媽擬於11月來台，台灣邀請方分別是「台灣媽祖聯誼協會」和「台灣開山媽祖聯誼會」，該二組織分別代表「大甲鎮瀾宮」和「麥寮拱範宮」，在1997年和2017年即已安排兩次湄洲媽來台，訴求兩岸同文同種。

近幾年，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等宮廟代表更赴中國會見國台辦主任宋濤，承諾「透過媽祖文化促進兩岸一家親」。因此強烈建議陸委會在核定交流申請時，應據實認定來台人員的統戰色彩，勿流於形式，國安單位也應善用《反滲透法》，莫讓統戰滲透如入無人之境。

王興煥指出，對中國而言，媽祖或任何宗教皆非信仰，只能為政治與國族主義服務，不論是對內控制或對外擴張。與文革時期的宗教迫害只是形式差異，本質相同。自稱無神論的中國共產黨，是徹底的「政教合一」。習近平是唯一教主，共產黨是唯一教廷，所有宗教，都是國家機器的工具。

他批評，中國毫無負擔地以瀆神遂行政治，是因為缺乏敬天畏人的宗教情懷。媽祖信徒應警覺，純粹的信仰不應被政治力操弄。最迫切要建立的認知就是：宗教無國界，但文化在地化。所以宗教信仰不能以源頭綑綁國族認同，宗教傳播既然落地，就是在地文化。切莫陷入事事講究源頭的帝國主義傳播陷阱。

台灣基進發言人楊佩樺表示，面對中國的武力威脅，國軍「不開第一槍」的原則，反讓中國軟土深掘試探台灣空防底線，因此，對於跨越台海中線的中國軍機，應有「展示掛彈、火控雷達鎖定」等更積極作為。不僅如此， 中國湄洲媽祖11月來台繞境，其實就是中國正在加強統一力道的作法，不僅透過軍演，也透過宗教雙管齊下。

楊呼籲，國安單位應提高警覺，加強清查隨同湄洲媽祖申請來台的中國人士，莫讓統戰官方人士多在神明背後犯台統戰，「有中共黨政軍身份一律拒絕來台」。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，習近平在進入第三任期後，對台灣的動作有所增強。中國視民主自由台灣的存在為最大威脅，侵略台灣是習近平的政治議程，尤其目前中國經濟與社會問題日益嚴重，更有動機以侵台戰爭、擴張性民族主義來轉移視線，作為鞏固政權的手法。

何澄輝續指，即使看來和平的交流都是以戰爭為目的的手段，以政治、認知、威嚇、傳媒等，透過分化和壟絡台灣社會各階層，結合成傳統與新手法並用的複雜統戰新型態，而宗教一直也是統戰工具之一。繞境儀式本來並不存在於中國，邀請「總廟」更不是原本的宗教活動內容，明顯是統戰行為。他認為，習近平的第三任期統治存在合法性問題，中國政權由於內部矛盾和衝突變得更為好戰，也開始以直接干預取代過往依靠單一代理人的做法，呼籲政府及社會各界好好警惕。

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