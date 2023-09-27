湄洲媽11月來台　基進：國安單位應嚴格把關入境統戰人士

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近幾年，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等宮廟代表更赴中國會見國台辦主任宋濤，承諾「透過媽祖文化促進兩岸一家親」。因此強烈建議陸委會在核定交流申請時，應據實認定來台人員的統戰色彩，勿流於形式，國安單位也應善用《反滲透法》，莫讓統戰滲透如入無人之境。
王興煥指出，對中國而言，媽祖或任何宗教皆非信仰，只能為政治與國族主義服務，不論是對內控制或對外擴張。與文革時期的宗教迫害只是形式差異，本質相同。自稱無神論的中國共產黨，是徹底的「政教合一」。習近平是唯一教主，共產黨是唯一教廷，所有宗教，都是國家機器的工具。
他批評，中國毫無負擔地以瀆神遂行政治，是因為缺乏敬天畏人的宗教情懷。媽祖信徒應警覺，純粹的信仰不應被政治力操弄。最迫切要建立的認知就是：宗教無國界，但文化在地化。所以宗教信仰不能以源頭綑綁國族認同，宗教傳播既然落地，就是在地文化。切莫陷入事事講究源頭的帝國主義傳播陷阱。
台灣基進發言人楊佩樺表示，面對中國的武力威脅，國軍「不開第一槍」的原則，反讓中國軟土深掘試探台灣空防底線，因此，對於跨越台海中線的中國軍機，應有「展示掛彈、火控雷達鎖定」等更積極作為。不僅如此， 中國湄洲媽祖11月來台繞境，其實就是中國正在加強統一力道的作法，不僅透過軍演，也透過宗教雙管齊下。
楊呼籲，國安單位應提高警覺，加強清查隨同湄洲媽祖申請來台的中國人士，莫讓統戰官方人士多在神明背後犯台統戰，「有中共黨政軍身份一律拒絕來台」。
台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，習近平在進入第三任期後，對台灣的動作有所增強。中國視民主自由台灣的存在為最大威脅，侵略台灣是習近平的政治議程，尤其目前中國經濟與社會問題日益嚴重，更有動機以侵台戰爭、擴張性民族主義來轉移視線，作為鞏固政權的手法。
何澄輝續指，即使看來和平的交流都是以戰爭為目的的手段，以政治、認知、威嚇、傳媒等，透過分化和壟絡台灣社會各階層，結合成傳統與新手法並用的複雜統戰新型態，而宗教一直也是統戰工具之一。繞境儀式本來並不存在於中國，邀請「總廟」更不是原本的宗教活動內容，明顯是統戰行為。他認為，習近平的第三任期統治存在合法性問題，中國政權由於內部矛盾和衝突變得更為好戰，也開始以直接干預取代過往依靠單一代理人的做法，呼籲政府及社會各界好好警惕。