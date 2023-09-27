訪美前再一波募款！柯文哲再推限量商品、競選官網同步上線

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今天記者會除了民眾黨總統候選人柯文哲，還有競選總幹事黃珊珊、木可董事長李文宗、發言人陳智菡、釩帝國際品牌公關Emma、美琪企業副董林美珠出席。
柯文哲競辦表示，這次3款上衣設計，盼跳脫選舉服裝既定印象，以簡單配色、流暢線條，結合柯文哲的語錄和表情包，成為平常就可穿出門的單品，不限於選舉季。「Do the right thing」採取西岸元素，跳色設計，朝氣神采飛揚；「怪怪的」大學T採黑白極簡配色，附上傳神的Q版柯文哲圖案，讓人會心一笑；「義無反顧」前面有「KP」的logo，背後也有他的造型圖案。
刺繡設計則是來自台南的老字號廠商，林美珠表示，1989年成立以來做了30幾年，主攻歐美市場，對品質堅持、細膩度有很高標準，刺繡需要深厚技術、數值調校，品質可放心。這波小物有立體刺繡的別針、手機吊飾，手感療癒的棉花吊飾，刺繡圖案的棒球帽，有刺繡柯P圖案的100%棉質浴巾。
柯文哲總統候選人競選官方網站也同步上線，以「相信美好台灣、把國家還給你」為主題，柯表示，競選官網中，把政策分成「國安」、「產安」、「人安」，為國家安全、產業安全以及人民安全；國安會有兩岸與國防外交、財劃、數位轉型等；產安有產業、勞動政策、建設發展等；人安會有居住正義、教育、醫療等各大類政見。
柯文哲介紹時舉例醫療政策裡，除了有他醫療政策的影片，也有具體數據，點入可見台灣的護病比1:13，日本為1:7、韓國1:10，新加坡只有台灣的一半不到（僅1:6）；討論人口老化時，也能一點即看到台灣每縣市大於65歲民眾的百分占比。
柯文哲強調，他的官網會是動態的，接下來3個多月陸續會有新的政策、影片增補進去，歡迎大家觀看、參與「政策共論」。官網裡的「行程站台」，會預告候選人行程，蒐集各場活動紀錄、政策影片，10月已安排簽書會；從「抖內我們」裡也可以進入「木可好店」，競選小物都會陸續上架。