勞動部助新住民創業 微型創業鳳凰計畫提供免費課程

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50歲的越南新住民丁金惠剛嫁到台灣時，感受到外籍配偶不管在日常生活或求職上實屬不易，原以為取得碩士學位後可以獲得改善，沒想到畢業後的求職過程仍未見起色，於是她抱著破釜沉舟的決心，決定創業改變人生目前的困境。丁金惠剛創業時，從親友的介紹下得知勞動部「微型創業鳳凰計畫」，才了解到政府提供新住民的資源及協助如此多元，她開始參與創業知能課程並接受創業顧問諮詢輔導，成功申貸80萬元打造屬於自己的腰果、咖啡品牌――從越南引進原地的帶皮腰果及羅布斯塔咖啡，要讓台灣人品嘗到產地直送、最新鮮的越南美食。
丁金惠憶起去年10月透過高分署的協助，順利取得創業資金挹注後，得以投入產品包裝設計與通路開發，今年4月起更陸續成功打進屏東農會及連鎖超市，讓她信心大增，丁金惠還說，自己實際接觸政府資源後才發現，勞動部對於婦女、中高齡及新住民創業者的協助多元又有力道，積極轉介給身邊新住民姊妹多加運用，期許未來能藉創業顧問的輔導協助，精進創業實力並開拓更多海內外通路，更上層樓。
高屏澎東分署長郭耿華表示，「微型創業鳳凰計畫」提供免費創業研習課程、顧問諮詢輔導、協助創業貸款申請等服務，以強化、穩健民眾的創業能量。創業貸款免保證人及擔保品、低利率，最高額度可貸200萬元，還可享有前2年免息。鼓勵有創業意願的民眾踏出第一步，詳情可上「微型創業鳳凰」官網查詢。