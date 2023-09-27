高雄英迪格首創！高空酒吧動手烤肉配調酒 住礁溪飯店送萬元家電
中秋節即將到來，不少民眾就是偏愛露天環境下烤肉，豪邁又能賞月。高雄英迪格酒店攜手國內知名餐飲集團橘焱胡同旗下「胡同燒肉」夜食合作，即日起於時尚高空露天酒吧「PierNo.1」，推出新主題烤肉趴，菜色集結牛小排、焱烤雞里肌肉、雞皮、加蟹膏的新鮮干貝等，還可自己以電烤爐DIY燒烤，烤肉套餐配上調酒，單人1280+10%元。而酒店的一樓CRAFT咖啡廳，也吃得到由日本A5和牛製作的漢堡肉排。長榮鳳凰酒店(礁溪)則是推出兩種一泊二食住房專案，入住就直接送萬元起跳的家電。
記者葉盛耀/綜合報導
細數高雄英迪格酒店與橘焱胡同集團合作的烤肉菜色，真是澎湃又有創意，集結海陸精緻食材和調料，有著名的牛小排、焱烤雞里肌肉、雞皮、墨魚香腸、新鮮干貝搭配濃郁松葉蟹蟹膏等品項。最特別的是，每桌桌上還有特別訂做的日式電烤爐，讓民眾在時尚高空露天酒吧，也可以享受DIY烤肉樂趣。
再搭配為此次活動調製了兩款獨特的酒飲，分別命名為「頂峰之月」和「花好月圓」，調酒師強調，這些酒飲後味和胡同烤肉絕搭，烤肉套餐搭贈調酒每人1280+10%元，想嘗鮮的朋友們要提前三天致電預訂，活動不僅有中秋檔期，即日起至10月31日前推出。
而除了與胡同燒肉夜食聯名的套餐，「PierNo.1」酒吧另有美式BBQ烤肉組合，可以吃到海派的美國 choice 沙朗牛排或豬肋排、阿根廷魷魚、生蠔等菜色雙人套餐，兩人分共1480元＋10%。
此外，高雄也吃得到風靡全台的日式烤漢堡肉了！高雄英迪格酒吧也與橘焱胡同集團品牌「焱の挽肉」合作，飯店一樓CRAFT咖啡廳每日午、晚餐時段，吃得到由日本A5和牛製作的漢堡肉排，搭佐半熟溫泉蛋和胡同秘製烤肉醬，另外還有小菜及湯，每份才390元+10%。
長榮鳳凰酒店(礁溪)則是將於9月28日至10月1日在桂冠自助餐廳推出晚餐限定的「燒烤盛宴」，推出十國風味特色BBQ吃到飽，再搭配生啤酒暢飲。像是在中秋烤肉時最經典必吃的烤肉串，主廚選用火烤後多汁柔潤的黃綠櫛瓜、酸甜小番茄、紅黃青三色甜椒以及特色醬料，做成印度坦都里雞肉串、美式肯郡香料烤牛肉串、馬來西亞蒜香胡椒豬肉串等。
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