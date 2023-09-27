有便宜就撿！日圓換匯盤中再現「0.21字頭」　外銀估明年升回136

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其實，外匯專家李其展日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓兌美元確實往150價位方向走，只是要很快一直往下也不容易，有換匯需求者，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」。
瑞銀今日發布最新報告則指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議大幅改變了美債收益率和美元兌日圓匯率的前景。儘管美聯準會決定將政策利率維持在5.25%至5.5%區間，但反映政策制定者利率預期的點陣圖顯示，年底前可能還有一次25個基點的升息。目前美聯準會預計2024年底聯邦基金利率中位數將達到5.1%。
此外，美國聯準會主席鮑爾在會後記者會上也表示，可能有必要將實際利率維持在高於預期的水準以壓低通膨。瑞銀認為，在美國經濟強勁之際，鑑於美聯準會示意政策利率或將在更長時間內維持較高水準，這可能使得美債收益率在較長時間內走高，因此，將美元兌日圓2023年12月、2024年3月、6月和9月的目標價分別上調至145、143、140和136，但目前美日利差仍然是美元兌日圓匯 的最重要驅動因素。
只是，與此同時，日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰。在近期的媒體採訪中，日本央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶，並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早，而他在此前召開的日本央行會議上曾淡化鷹派言論。這種鷹鴿參半的措辭使得美元兌日圓反彈至148上方，促使日本內閣官房長官松野博一表示政府正「高度關注匯率走勢」。
瑞銀認為，美聯準會偏鷹及日本官員持續口頭干預意味著，日圓兌美元短期內可能將維持在145–150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。