潮水退了！95%NFT「價值歸零」　79%購買者無從脫手慘成被割韭菜

有便宜就撿！日圓換匯盤中再現「0.21字頭」　外銀估明年升回136

▲日圓換匯價今（27）日盤中再現「0.21字頭」，但瑞銀最新預測，日圓兌美元明年將回升至136價位。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓換匯價今（27）日盤中再現「0.21字頭」，但瑞銀最新預測，日圓兌美元明年將回升至136價位。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美國聯準會（Fed）釋出政策利率將在更長時間內維持較高水準的信號，美元指數續強，日圓兌美元貶破149價位，新台幣兌美元即便也貶，貶幅不若日圓，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（27）日盤中再現「0.21字頭」，一度來到0.2199元，目前在0.22元上下震盪。不過，瑞銀最新預期日圓兌美元短期內可能維持在145至150區間，隨著日本央行可能在明（2024）年進一步推進貨幣政策正常化，明年9月將回升到136兌1美元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在美元指數升破106，進一步來到106.3之後，日圓兌美元也貶破149價位，一度來到149.19價位，目前又拉回至149上下震盪，而新台幣兌美元今日早盤同樣貶值，一度來到32.287元，目前在32.252元盤整，但因日圓貶幅比新台幣大，日圓兌新台幣換匯價也一度又現「0.21字頭」，台銀日圓現鈔賣出價來到0.2199元，目前在0.22元上下震盪。

其實，外匯專家李其展日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓兌美元確實往150價位方向走，只是要很快一直往下也不容易，有換匯需求者，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」。

瑞銀今日發布最新報告則指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議大幅改變了美債收益率和美元兌日圓匯率的前景。儘管美聯準會決定將政策利率維持在5.25%至5.5%區間，但反映政策制定者利率預期的點陣圖顯示，年底前可能還有一次25個基點的升息。目前美聯準會預計2024年底聯邦基金利率中位數將達到5.1%。

此外，美國聯準會主席鮑爾在會後記者會上也表示，可能有必要將實際利率維持在高於預期的水準以壓低通膨。瑞銀認為，在美國經濟強勁之際，鑑於美聯準會示意政策利率或將在更長時間內維持較高水準，這可能使得美債收益率在較長時間內走高，因此，將美元兌日圓2023年12月、2024年3月、6月和9月的目標價分別上調至145、143、140和136，但目前美日利差仍然是美元兌日圓匯 的最重要驅動因素。

只是，與此同時，日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰。在近期的媒體採訪中，日本央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶，並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早，而他在此前召開的日本央行會議上曾淡化鷹派言論。這種鷹鴿參半的措辭使得美元兌日圓反彈至148上方，促使日本內閣官房長官松野博一表示政府正「高度關注匯率走勢」。

瑞銀認為，美聯準會偏鷹及日本官員持續口頭干預意味著，日圓兌美元短期內可能將維持在145–150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。

這些因素讓美元續強！日圓再貶破149　新台幣早盤向32.3元挺進

美元、新台幣利差達3%！美Fed還會升息　專家教你這樣做鎖住高利

日銀維持現狀！日圓再貶破148　但這原因換匯價沒甜頭可撿

美Fed升息未了！美元定存年息喊到6.6%　專家教戰最有利存法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞