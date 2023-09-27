高雄迎國際郵輪出動200台無人機 喜迎歌詩達莎倫娜號首航
喜迎國際郵輪觀光客，高雄市政府觀光局推出200台無人機表演迎賓，今年4到9月滿載熱銷、甫剛結束「高雄—香港雙母港」定期航班的名勝世界壹號郵輪，總計靠泊高雄港51航次，帶來約26萬人次旅客，觀光產值近8億元；昨（26）日晚間高雄再度迎來總載客量3,780 人的義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪停靠嶄新高雄港旅運中心，「高雄—日本沖繩（那霸、宮古島）」首航吸引近3000人搭乘。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市政府觀光局高閔琳局長表示，力拚疫後觀光、積極推動郵輪旅遊，特別高規格安排200台無人機迎接歌詩達莎倫那號航線首航；除此之外，今年底還將迎來日本丸號載客停泊高雄跨年，明年2024除名勝世界壹號郵輪將重返高雄外，全球第三大、亞洲最大最新的知名豪華郵輪品牌「NCL 挪威郵輪」（Norweigian Cruise Line）也選擇高雄作為母港，將往返日本沖繩那霸、石垣島。
高雄市政府秘書長郭添貴指出，疫後市府團隊整合高雄港務公司、航港局、海關、檢疫單位等多方資源，積極搶攻遊外國郵輪市場及觀光客。其中名勝世界壹號郵輪率先響應市府政策，自4月開啟「高雄香港雙母港航線」，平均搭乘率約八成以上；成功為南台灣帶入多外國旅客，更搭配船期延長觀光時間，對於高雄觀光消費及產值帶來莫大助益。
據海洋局統計，今年郵輪到訪高雄的航次已達66次，創下歷史最高紀錄，預計到港人次超過30萬人次，明年預測數據可望持續攀升。
配合國際郵輪靠港，盼能讓國際旅客感受到高雄的熱情與城市魅力，觀光局推出宋江陣、原民舞蹈、無人機等多元迎賓活動，也為自由行遊客設計5條3至6小時岸上觀光行程；不僅提供便利且優惠的消費體驗，更推出優惠手冊和高雄好玩卡套票，讓郵輪客充分享受高雄旅遊的便利與樂趣。