蛋荒冬季再來一波！11月下旬後恐有供應危機 農業部揭因應規劃
立法院衛環委員會今（27）日召開全體委員會議，就「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」等題進行討論。農業部畜牧司長張經緯接受媒體聯訪時表示，往年雞蛋供應壓力最大時間是在11月下旬到隔年3月份，進口雞蛋會優先補足加工通路需求缺口，也不會輕易讓進口蛋上到超商、超市、賣場通路。
記者林志怡／台北報導
張經緯指出，目前國內產量是11萬7千箱，以現在產銷狀況來說，目前足以供應國人需求，但考量台灣位於候鳥過境地帶，除了考量機場的防疫工作外，還是會有不確定因素，入冬後仍會面臨禽流感威脅，農業部將料敵從嚴、禦敵從寬，防範相關疫情，也呼籲雞農做好生物安全與防範，避免產蛋率受影響。
此外，張經緯說，目前時序準備入冬、東北季風開始，往年供蛋壓力最大時間是在11月下旬到隔年3月份，農業部將密切監控國內產銷狀況，而進口雞蛋目的是適度補足國內缺口，會優先提供給加工通路、用以補足缺口，其餘國內殼蛋調度就會比較充裕，也能夠供應國人需求。
張經緯強調，現在規劃進口蛋補足加工通路需求為主，不會輕易讓進口蛋上到超商超市賣場通路，如果缺口大到需要進口蛋補足，規劃用國外洗選後原裝盒蛋，並全程冷鏈運輸販售。
至於有部分評論認為，台灣可就近從中國引入雞蛋，對此張經緯說，相當多國家使用禽流感疫苗後，還是有禽傳人的案例，考量禽流感病毒變異性高，所有進口雞蛋都是不使用疫苗的國家，中國屬於有使用禽流感疫苗的地區，因此目前沒有相關考量。