續打進口蛋議題！侯辦再發2支廣告　要賴清德不要「扮路人」神隱

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黃子哲指出，民眾對於進口蛋有所質疑，政府應該負起最大責任，《美麗島民調》就指出，大多數民眾都認為陳吉仲最該負責，更有高達37.4%民眾認為民進黨內派系介入進口蛋問題。
黃子哲說，進口蛋爭議有四「扮」現象，一是超思「扮」豬吃老虎，拿到超過2億補助，還給他3800萬獲利保底；檢方「辦」民不辦官，查民間公司不查農業部，不查中央畜產會到底有沒有圖利廠商，有沒有涉及圖利貪瀆；政府「辦」事不利，難道陳吉仲一辭天下無難事，檢調應該盡快介入調查；賴清德在「扮」路人，事發至今已經1個月，賴清德難到只會扮演安慰陳吉仲的角色，呼籲賴不要神隱，趕快出來面對。
「50萬可以做1.75億生意，應該只有綠電」侯辦組織部副召集人謝龍介說，要銷毀五千多萬顆雞蛋，民間大家都很清楚，整個過程就是圖利貪瀆，環環相扣的不是只是有食安問題，金流去向也應追查與誰有掛鉤勾，之後陳吉仲跟林聰賢還要面對司法調查，也希望司法不止調查食安，還要調查勾串圖利貪瀆。
台北市議員李明賢說，現在面臨雞蛋漲價，這就是民進黨造成的，賴清德不斷神隱，不回應就是不回應，民眾去市面上買茶葉蛋，多少是洗產地冒充是台灣蛋，賴清德現在說沒有證據證明，就說沒有食安危機，痛批「這不是說假話什麼是說假話」。