特斯拉、Google要投資泰國！總理：估計投資額超過1600億
泰國經濟受到疫情影響，觀光業停滯兩年之外，出口業也面臨疲軟窘境，再加上總理大選曾僵持數個月，讓投資人怯步。新任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後積極復甦經濟，他在24日表示，泰國預計將獲得科技大廠Google、微軟（Microsoft）和電動車龍頭特斯拉（Tesla）至少50億美元（約新台幣1607.5億元）的投資。
國際中心賴正琳／綜合報導
賽塔近期前往紐約，並會見多個科技大公司的高層主管。他日前也提到，自己在這趟紐約行會見了特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），內容談到他的電動車品牌特斯拉、火箭和衛星公司SpaceX以及星鏈（Starlink），討論了電動車產業。
泰國是亞洲第4大汽車組裝中心，目前在泰國設有工廠的汽車製造商包括豐田（Toyota）、本田（Honda），每年生產約150萬到200萬輛汽車，因此對特斯拉來說的確有轉移供應鏈的吸引力。
綜合外媒報導，賽塔表示微軟和Google正研究在泰國設資料中心，特斯拉則將研究電動車製造設施。但賽塔沒有詳細說明50億美元的資金預計是這3家企業的投資總額，或是每家公司單獨投資額，而針對賽塔的言論，上述三家企業都未立即回應。