每位大人心中都有童年英雄夢 限量經典收藏組重回兒時美好年代
懷舊卡通《科學小飛俠》至今還是不少五六年級生心中的神作，這部活躍於60至80年代的作品總能勾起不少爸媽輩的回憶，日前有網友發文詢問《科學小飛俠》是否真的要翻拍真人版？引發不少討論，也有大學生重追這部爸媽輩心中的神作，即使多年過去話題依舊不斷。家樂福聽到大家心聲，在近期推出《科學小飛俠》集點換購活動，滿 250元即可獲得紙本貼紙一枚，滿5枚貼紙只要加購79元，就可以把造型筆帶回家，立刻讓不少鐵粉直呼「滿滿的回憶！」、「找回了兒時的感動」！
生活中心/綜合報導
動畫《科學小飛俠》是一部科幻集團英雄動畫，沿襲「少年少女組成團隊與敵人戰鬥」的精神，在60年代的台日間大受歡迎。2019年《科學小飛俠》曾釋出消息表示將翻拍「真人版」，並由《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）執導，消息一出讓不少影迷又驚又喜，可惜多年過去真人版翻拍計畫仍舊不了了之，有網友表示可以搜尋模型，通常有新電影、新動畫要播出，相關模型會跟著釋出，就有其他人回應「週末經過家樂福就有看到這個，是不是表示有機會」？原來是家樂福桂林店竟看到科學小飛俠身影，在真人版電影上映前，家樂福搶先集結所有科學小飛俠，推出相關周邊商品，陪大家一起回到美好年代，網友看到直呼「這個不買不行」！
家樂福今年9月推出《科學小飛俠》集點換購活動，滿額或加購即可收藏精緻細膩的5款人物造型筆，以及戰鬥機「鳳凰號」和它的基地收藏盒。必收的收藏盒可說是細節滿滿，灰白色盒子正是戰鬥機鳳凰號的基地，前蓋是艙門圖騰、四周都有不同的元素紋路，背後印有關鍵幕後人物南宮博士與「鐵雄爸」鳩尾健太郎，戰鬥機在盒內，意味著停在艙內，而5款人物造型筆也能完美收納在盒子裡，每個人物更擁有專屬座位，能立在盒子上的坐檯，讓科學小飛俠全員大集合。
家樂福科學小飛俠兌換活動時間於9月27至11月7日，為期6週，會員專屬消費250元可獲得紙本貼紙一枚，每人每筆消費最多得到20個貼紙，不指定款的造型筆只要滿5枚貼紙加購79元即可獲得，滿20枚貼紙則可以免費兌換，全台限量9萬件，免費兌換限9000件，兌換商品則延後一週至11月14都可換，趕緊把握機會把角色鐵雄、大明、珍珍、阿丁和阿龍帶回家！
而收藏盒系列更是鐵粉必珍藏的商品，盒子連同動畫中全員乘坐的戰鬥機「鳳凰號」一起，滿 10枚貼紙可以799元加購，40枚貼紙則直接免費換到手。另外家樂福為回饋粉絲，更推出「整組一口價」，滿10枚貼紙加1499元，即可換1套《科學小飛俠》造型筆加收藏盒，鐵粉千萬要把握機會。
延續超夯日本懷舊卡通《科學小飛俠》，家樂福還有其他優惠活動資訊不能錯過啦！9月27日至10月24日和家樂福一起狂歡週年慶，鐵粉週週抽10位，人人都有機會獲得300萬點紅利點數。此外還有會員專屬的日本好食展，全店單筆消費不限金額，即可以59元加價購ITSUKI拉麵，不用出國也能享受秋「日」風情。