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藍委喊進口中國蛋　吳欣岱：為何台灣容許這樣的鬧劇不斷重演

▲國民黨立委游毓蘭提議要進口中國蛋，更稱「雞蛋不該分抗中保台」，吳欣岱質疑為何台灣社會容許這樣的鬧劇不斷重演。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲國民黨立委游毓蘭提議要進口中國蛋，更稱「雞蛋不該分抗中保台」，吳欣岱質疑為何台灣社會容許這樣的鬧劇不斷重演。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

在野黨近來頻頻攻擊巴西進口蛋專案，國民黨立委游毓蘭昨日表示，自己曾提及進口中國蛋，農業部前部長陳吉仲以禽流感地區為由否決，她則認為「雞蛋不該分抗中保台」。台灣基進立委參選人吳欣岱今（27）日質疑，為何台灣社會容許這樣的鬧劇不斷重演，國民黨從先起提案放寬疫區豬肉限制到進口中國蛋，都是純粹惡意且對台灣百害而無一利的作法，唯有讓只會靠吸血為生的殖民政權遺毒滾出台灣，社會才能往前邁進。

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對於游毓蘭提議進口中國蛋，更稱「雞蛋不該分抗中保台」。吳欣岱表示，為什麼台灣社會容許這樣的鬧劇不斷重演？認為國民黨不演了，果然是要進口中國蛋，且游毓蘭明明就聽陳吉仲解釋，中國的雞隻有打禽流感疫苗，而目前台灣雞隻沒有，根據WTO指引不應進口這樣的雞蛋，另解釋打疫苗雖可降低症狀，卻可能增加其他禽種感染的風險，所以通常是不得已下的決定，而中國打的疫苗是否為減毒疫苗，也沒有公開資訊，太過冒險。

吳欣岱指出，都已經有國際指引了還可以扯雞蛋要不要抗中保台，現在有意識形態的到底是誰？此外《聯合報》也寫了一篇質疑為何要進口巴西蛋而非中國蛋，文中荒謬地寫著「難道吃巴西蛋就能除去身上的華夏血脈？」但可悲的是，如此沒知識的文本作者竟然是報社主筆。

吳欣岱指出，先前疫苗事件也是如此，國民黨打壓本土疫苗產業後，鼓吹打不到疫苗的恐慌，然後挾著這股民怨施壓政府開放公認效力最低的中國疫苗。此外豬肉事件也是如此，在近年台灣口蹄疫、傳統豬瘟拔針，非洲豬瘟防守有成的現在，游毓蘭年初竟提案要放寬攜帶疫區加工肉製品。

吳欣岱說明，疫情期間，因為資訊有統一的中央指揮中心即時回應澄清各界假訊息，醫療資訊又直接關係到每個人的健康，民眾普遍願意花多一些時間、心力去了解。但雞蛋議題和更早之前的豬肉，屬於間接民生範疇，影響生活卻不致命，很多人不僅沒有注意到國民黨惡意操作，還只有間接接收到「食安有問題」、農業部長下台了的模糊訊息。

吳欣岱表示，國民黨提案放寬疫區豬肉限制和施壓進口中國蛋，都是純粹惡意且對台灣百害而無一利的作法，親中政黨用合法方式打擊台灣，這樣一貫的套路不應該再被接受，強調下架國民黨就等於下架一隻特洛伊木馬，「讓只會靠吸血為生的殖民政權遺毒滾出台灣，社會才能往前邁進」。

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