藍委喊進口中國蛋　吳欣岱：為何台灣容許這樣的鬧劇不斷重演

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳欣岱指出，都已經有國際指引了還可以扯雞蛋要不要抗中保台，現在有意識形態的到底是誰？此外《聯合報》也寫了一篇質疑為何要進口巴西蛋而非中國蛋，文中荒謬地寫著「難道吃巴西蛋就能除去身上的華夏血脈？」但可悲的是，如此沒知識的文本作者竟然是報社主筆。
吳欣岱指出，先前疫苗事件也是如此，國民黨打壓本土疫苗產業後，鼓吹打不到疫苗的恐慌，然後挾著這股民怨施壓政府開放公認效力最低的中國疫苗。此外豬肉事件也是如此，在近年台灣口蹄疫、傳統豬瘟拔針，非洲豬瘟防守有成的現在，游毓蘭年初竟提案要放寬攜帶疫區加工肉製品。
吳欣岱說明，疫情期間，因為資訊有統一的中央指揮中心即時回應澄清各界假訊息，醫療資訊又直接關係到每個人的健康，民眾普遍願意花多一些時間、心力去了解。但雞蛋議題和更早之前的豬肉，屬於間接民生範疇，影響生活卻不致命，很多人不僅沒有注意到國民黨惡意操作，還只有間接接收到「食安有問題」、農業部長下台了的模糊訊息。
吳欣岱表示，國民黨提案放寬疫區豬肉限制和施壓進口中國蛋，都是純粹惡意且對台灣百害而無一利的作法，親中政黨用合法方式打擊台灣，這樣一貫的套路不應該再被接受，強調下架國民黨就等於下架一隻特洛伊木馬，「讓只會靠吸血為生的殖民政權遺毒滾出台灣，社會才能往前邁進」。