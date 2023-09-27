明揚大火檢討！傳欲達成KPI不敢懲處廠商　經濟部：無預設立場

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立院衛環委員會今日召開委員會，針對明揚大火等案進行質詢。會中，民進黨立委洪申翰表示，明揚公司位在屏東科技產業園區，而勞動部已於2002年，將勞檢、勞政、職安等相關業務，授權給經濟部產業園區管理局處理。此次爆炸事件發生後，有人清楚分析，管理單位的管理問題乃長期詬病，從過去產業園區管理局還是加工出口區時期，即以吸引多少投資、增加多少產值、產生多少外貿作為主要KPI，在此種組織定位下，管理局其實不敢嚴處廠商。因此外界對於管理單位的批評聲浪從未間斷，甚至有民間聲音要求應該要回歸常軌，直接交回給地方，或由中央主管機關管理。
對此，林全能回應，相關的檢查事項，勞動部都有一致的要求與規定，產業園區管理局在進行檢查時，也都按照規定走，未來願意虛心檢視各方批評，並檢討如何強化作為。
洪申翰指出，此次事件所帶出的管理爭議，確實揭露了組織定位所帶來的系統性弊病，他不好意思稱產業園區管理局是「占著茅坑不拉屎」，但若管不好，應將管轄權利收交給地方政府或中央政府主管。林全能表示，經濟部深知要好好檢視管理能量是否足夠，至於管轄權該如何處理最為適當，也會進行充分討論與深入評估，但強調管理局在管理產業園區時，並無預設立場。
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