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明揚大火檢討！傳欲達成KPI不敢懲處廠商　經濟部：無預設立場

▲屏東明揚國際工廠大火釀死，政府勞檢、職安等相關業務的管轄爭議引發關注。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.09.25）
▲屏東明揚國際工廠大火釀死，政府勞檢、職安等相關業務的管轄爭議引發關注。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.09.25）

記者鄭妤安／台北報導

屏東明揚國際工廠大火釀死，政府勞檢、職安等相關業務的管轄爭議引發關注。有立委質疑屏東科技產業園區的管理單位經濟部產業園區管理局因顧及投資、產值等KPI，故不敢嚴處廠商，導致系統性弊病。經濟部次長林全能回應表示，相關的檢查事項，勞動部都有一致的要求與規定，產業園區管理局在進行檢查時，也都按照規定走，強調管理局在管理產業園區時，並無預設立場，未來願意虛心檢視各方批評。

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屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成超百人傷亡，其中更有數名消防員殉職。公司事後被挖出多起黑歷史，包括曾因超時、工作環境惡劣等，被形容為「血汗工廠」，而政府勞檢、職安等相關業務的管轄爭議問題也因此浮上檯面。

立院衛環委員會今日召開委員會，針對明揚大火等案進行質詢。會中，民進黨立委洪申翰表示，明揚公司位在屏東科技產業園區，而勞動部已於2002年，將勞檢、勞政、職安等相關業務，授權給經濟部產業園區管理局處理。此次爆炸事件發生後，有人清楚分析，管理單位的管理問題乃長期詬病，從過去產業園區管理局還是加工出口區時期，即以吸引多少投資、增加多少產值、產生多少外貿作為主要KPI，在此種組織定位下，管理局其實不敢嚴處廠商。因此外界對於管理單位的批評聲浪從未間斷，甚至有民間聲音要求應該要回歸常軌，直接交回給地方，或由中央主管機關管理。

對此，林全能回應，相關的檢查事項，勞動部都有一致的要求與規定，產業園區管理局在進行檢查時，也都按照規定走，未來願意虛心檢視各方批評，並檢討如何強化作為。

洪申翰指出，此次事件所帶出的管理爭議，確實揭露了組織定位所帶來的系統性弊病，他不好意思稱產業園區管理局是「占著茅坑不拉屎」，但若管不好，應將管轄權利收交給地方政府或中央政府主管。林全能表示，經濟部深知要好好檢視管理能量是否足夠，至於管轄權該如何處理最為適當，也會進行充分討論與深入評估，但強調管理局在管理產業園區時，並無預設立場。

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