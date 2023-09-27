批新潮流如島上哥吉拉！民進黨創黨元老抗議：已淪獨裁貪污惡霸黨

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不過，魏耀乾在場外拉起「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」布條抗議，魏耀乾指出，30年來民進黨不只擱置「台獨黨綱」、二度執政，本土人民期盼凍結或廢除1930年在南京制定的「五權憲法」完成正常國家化；而挾持民進黨的新潮流代表人士如邱義仁、賴清德等人，宣稱「誰再主張台灣是一個主權國家就是瘋子！」「對闖創民進黨的我們情何以堪」。
魏耀乾提到，近年來高端疫苗、50萬元紙上公司進口巴西壞蛋、南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐渣衍生88槍、逼得漁夫走投無路等等弊端，乃因「一黨獨大、絕對權力、絕對腐敗」，尤其新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫，猶如台灣島上的哥吉拉。
魏耀乾說，公開譴責民進黨當權派假借「愛國愛名」為名，實為「惡棍斂財」、「頭上長瘡腳底化膿」，人民心中各自有一把尺，縣市長普選兩次大敗，總有一天人民會起而討伐，唾棄民進黨，「我們創黨，我們有罪惡感，我們心很痛在滴淚！」
魏耀乾為台南市佳里區外渡頭人，為民主進步黨創黨元老，曾擔任第一屆增額立委和第二屆立委，並代表民進黨參選被視為艱困選區的馬祖（連江縣）立委。此外，他也以無黨籍參選2024年台南市立委第1選區立委，將挑戰現任民進黨立委賴惠員。