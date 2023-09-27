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明揚屏東大火！永齡基金會捐款3600萬元　死亡失蹤每人慰助200萬

▲明揚國際屏東工廠惡火釀上百人死傷，永齡基金會今（27）宣布捐款3600萬元，慰助火災傷亡者。（圖／記者莊全成翻攝）
▲明揚國際屏東工廠惡火釀上百人死傷，永齡基金會今（27）宣布捐款3600萬元，慰助火災傷亡者。（圖／記者莊全成翻攝）

記者徐銘穗/綜合報導

明揚國際（8420）屏東工廠惡火釀上百人死傷，其中包含4名消防隊員殉職。永齡基金會今（27）宣布捐款3600萬元慰助火災傷亡者，死亡或失蹤每人發200萬元慰助金。而屏東縣府統計，「0922火災爆炸災害捐款」累計至昨（26）中午止，計有超過6500筆捐款，總金額超過4000萬元。

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屏東縣政府表示，截至昨（26）中午為止，捐款筆數計有6513筆，金額4058萬9638元，善款優先使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用。

▲明揚大火捐款統計至昨午，屏東縣政府已收到超過6500筆捐款，總金額超過4000萬元。（圖／記者莊全成翻攝）
▲明揚大火捐款統計至昨午，屏東縣政府已收到超過6500筆捐款，總金額超過4000萬元。（圖／記者莊全成翻攝）
縣府表示，社會救助金專戶目前較大額度捐款，計有宏國集團所屬宏國開發股份有限公司及億隆開發建設股份有限公司1000萬，新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司500萬元、合一生技股份有限公司100萬等。

另外，林榮三基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林將以集團名義捐1000萬元，已與縣府取得聯繫，若再加上永齡基金會的3600萬元捐款，專戶累計捐款金額估將超過8600萬元。

永齡基金會創辦人郭台銘呼籲，相關單位正視消防職安的重大問題，並提出改善消防人力和科技救災，利用AI人工智慧偵測火源，呼籲政府要增補消防人力、改善裝備、調整超勤津貼上限、擴大科技救災、落實資訊權。

捐款方式
📌臨櫃匯款：
銀行：臺灣銀行屏東分行
帳號：017000000000
戶名：屏東縣縣庫存款戶
請於備註（附言）註明「0922火災爆炸災害捐款」

📌線上捐款：
至以下連結點選「0922火災爆炸災害捐款」專案頁面即可操作
https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx

屏縣府指出，將於收到匯款單影本後，開立收據寄予捐款人（單位）收執。請將匯款單註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，傳真至08-7326657屏東縣政府社會處社會救助科，以利寄送收據，此次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡屏縣府社會處社會救助科08-7320415分機5335及5409。

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