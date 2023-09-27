百萬收20萬顆感冒藥製毒 茄萣濕地公園旁毒工廠遭警破獲
高市警局於今年度執行查緝毒品安居專案期間接獲線報，透過大數據分析鎖定一處製毒工廠破獲１起以張姓、陳姓、涂姓3名男子為首的製毒集團，今年2月起在台南、高雄各大藥局收購感冒藥，花費百萬取得20萬顆藥錠，藏身在高雄市茄萣濕地公園旁的鐵皮屋煉毒，估計若煉成安非他命，市值將逾5600萬元，經檢警訊問後，張男等3人被依毒品罪嫌送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市鼓山警分局獲報後，與鳳山、湖內及高雄市刑大組成專案小組，張男擔心煉毒曝光，專案小組調查發現，今年1月起張男先在茄萣溼地公園租下一間鐵皮屋，購買相關製毒工具後，與陳姓、涂姓男子合作，2月份起，3人分頭在臺南、高雄等地的藥局收購藥品，只要是3人光顧過的藥局，裡面的感冒藥或鼻炎藥錠幾乎1顆不留。累計花費超過百萬元購得約20萬顆藥錠，直到3月上旬累積足夠藥錠才開始提煉、製造。
專案小組調查期間發現，張男等人為掩人耳目、躲避查緝，刻意將製毒工廠隱身在人煙罕至的濕地公園鐵皮屋內，再自行加裝圍牆與監視器來監控，現場的樹林及河道形成天然屏障，相當隱密。製毒期間還一度失控引發火災，不敢報警而自行冒險滅火，導致部分器具損毀。
專案人員日前趁犯嫌熟睡、疏於防範之際一擁而上，在鐵皮屋內將3人查獲，現場起獲毒品假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤、製毒工具、化學原料1批等證物。
相關成品及半成品經送刑事警察局化驗，於9月26日確認全部具有毒品假麻黃鹼成份，若經犯嫌全部提煉、製造成2級毒品安非他命，初估市價高達5600萬元之譜，是高雄今年最大宗提煉、製造安非他命原料的毒品工廠。