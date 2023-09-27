現身中壢連署站開幕 賴佩霞：連署是改變台灣政黨對立的希望工程
鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞搭檔參選2024正副總統，近期在全台各地展開連署行動，賴佩霞今（27）日上午出席桃園市中壢連署站開幕活動時表示，目前郭辦在全台已有超過100個連署站，桃園也已經有8個連署站了，未來，還會持續佈點開展，務必讓大家都能方便順利的完成連署作業。
記者李春台／桃園報導
賴佩霞今日單獨現身中壢連署站，她致詞表示，連署，不僅是一場政治參與的「公民運動」，更是改變台灣政黨對立的「希望工程」，大家都知道，「改變」是一條不容易的道路，「改變」更是一條辛苦的道路，今天的每一分努力，每一份連署書，都是為台灣的未來，灑下希望的種子，都是為我們的孩子，種下庇蔭的大樹。
賴佩霞說，過去她長期在劇場文化界工作，對政治沒有太多的接觸，在接觸郭台銘後，被他熱愛中華民國的忠義、熱愛台灣人民的情意，深深地感動。
賴佩霞表示，郭台銘對國家經濟發展的願景，行政清廉的具體政策主張，加上企業家治國的執行力，這些經驗與專長，正是台灣最需要的領導人特質，更重要的是，郭台銘的真誠、善良、無私，更是今天台灣最需要的領導人精神。
「一個人走得快，一群人走得遠。」賴佩霞提到，今天大家相挺支持的，不僅僅是郭台銘個人，更是挺台灣主流民意的價值，更是挺真誠、善良的台灣價值，「我們需要大家的幫助，我們需要夥伴的同行，用一張張的連署文件，共同完成團結整合的歷史任務。」
賴佩霞最後向在場的民眾喊話，「改變台灣政治風氣、改變孩子的未來，就是現在！」全力幫忙連署，每一份支持，都是最大的鼓勵，每一份連署，都是改變台灣的機會，「請大家與郭台銘、賴佩霞攜手打拚，用我們的雙手，改變台灣的命運，用我們的行動，創造孩子的未來。」