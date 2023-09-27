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賈永婕突公開道歉！稱「完全忘記」王偉忠之約　嚇出冷汗：我去跪

▲賈永婕（右）日前突然公開對王偉忠（左）謝罪道歉，原來他不小心忘記有約，要去看王偉忠的舞台劇，嚇到冒出冷汗，直呼「明天我去跪！」（圖／賈永婕FB）
▲賈永婕（右）日前突然公開對王偉忠（左）謝罪道歉，原來他不小心忘記有約，要去看王偉忠的舞台劇，嚇到冒出冷汗，直呼「明天我去跪！」（圖／賈永婕FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人賈永婕近年來熱衷於慈善公益，更在疫情期間主動到各大醫院送醫療器材，被封為「防疫女神」，沒想到人脈廣大的她，日前竟不小心忘記與製作人王偉忠之約，直到看到訊息才徹底崩潰，馬上在臉書發文公開道歉，「我哪來的膽子？我死定了，明天11點我去跪。」

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賈永婕23日在臉書發文，「我真的不知道我在幹嘛…有夠抱歉的！」原來她當天晚上忘記要去看王偉忠的舞台劇《謝謝大家收看》，正準備要和家人們共進晚餐，直到空檔期間，賈永婕滑手機追劇才看到一條訊息傳過來，「永婕妳在哪裡？還有多久到？」

▲賈永婕（左）忘記要去看王偉忠（右）的舞台劇，讓她嚇到趕緊發文公開謝罪道歉。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）忘記要去看王偉忠（右）的舞台劇，讓她嚇到趕緊發文公開謝罪道歉。（圖／賈永婕臉書）
「完蛋了！」眼見王偉忠的太太小慧姐的訊息，賈永婕才瞬間意識到，「我完全忘記要去看偉忠哥最新的舞台劇，我哪來的膽子？我死定了⋯我是豬頭啊！」幸好，小慧姐幽默地回應，「好！妳再找時間來，不然妳要到高雄報到！」

這讓賈永婕心中滿是愧疚，「到天涯海角我都願意啊！明天11點我去跪，偉忠哥我愛你，不要生氣。」隔天，賈永婕如期赴約，還和大家分享學生時期，親眼看到王偉忠罵人的大場面，「當年19歲大學生的我，暑期在台北之音偉忠哥的節目實習時，看到偉忠哥罵人實在是太嚇人太可怕了⋯雖然罵得不是我，但我還是嚇得一身冷汗！」

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