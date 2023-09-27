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中秋節要拜月老！脫單求姻緣「最佳時機」公開　6禁忌撇步旺桃花

▲中秋節也是月老生日，今年9月29日是一年之中求姻緣最靈的時間點，命理師分享求姻緣、桃花旺運法。（示意圖／記者潘毅攝）
▲中秋節也是月老生日，今年9月29日是一年之中求姻緣最靈的時間點，命理師分享求姻緣、桃花旺運法。（示意圖／記者潘毅攝）

記者黃韻文／綜合報導

中秋節不只是全家團聚的好日子，命理專家楊登嵙表示， 單身男女想要順利脫單，一年有「4天」是拜月下老人、求姻緣的最佳時機，分別是2月14日情人節、七夕（農曆7月7日）、月下老人誕辰（農曆8月15日）及冬至。中秋節也是月老生日，今年9月29日是一年之中求姻緣最靈的時間點，快把握重點和禁忌留住姻緣。

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🟡桃花位
2023年桃花位在西南方，可在此方位置擺設向月老求來的紅線和緣錢，正在開花的植物，或放置粉紅色水晶球，可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。注意別擺設假花、大型空櫃或大花瓶，以免招來爛桃花。

🟡拜月老禁忌
1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，月老才看得清楚你的樣子。
2、服裝端莊，不宜太暴露，也尊重神明。
3、勿拿傘，若是摺疊傘就收到包裡，旁邊有人拿傘離他遠一點，拜拜拿傘、姻緣會「散」。
4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己吹走了。
5、記得吃廟裡喜糖沾喜氣，但記得不能挑。

🟡祭拜月老供品
1、糖果，甜甜月老的嘴。
2、鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。
3、五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
4、紅棗，祈求姻緣早點完成。
5、桂圓，圓滿順利。

🟡拜月老祈求內容
告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等），越詳細越好，月老才能幫你物色適合對象。誠心誠意祈求月老賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，要說到做到。

🟡招姻緣法寶
將紅線和緣錢在月老主爐正轉繞3圈，放在身上或包包內帶著，或置放在枕頭下。

🟡點姻緣燈
很多寺廟會讓信眾點月老「姻緣燈」，照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，已婚夫妻婚姻美滿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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