中秋節要拜月老！脫單求姻緣「最佳時機」公開　6禁忌撇步旺桃花

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2023年桃花位在西南方，可在此方位置擺設向月老求來的紅線和緣錢，正在開花的植物，或放置粉紅色水晶球，可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。注意別擺設假花、大型空櫃或大花瓶，以免招來爛桃花。
🟡拜月老禁忌
1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，月老才看得清楚你的樣子。
2、服裝端莊，不宜太暴露，也尊重神明。
3、勿拿傘，若是摺疊傘就收到包裡，旁邊有人拿傘離他遠一點，拜拜拿傘、姻緣會「散」。
4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己吹走了。
5、記得吃廟裡喜糖沾喜氣，但記得不能挑。
🟡祭拜月老供品
1、糖果，甜甜月老的嘴。
2、鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。
3、五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
4、紅棗，祈求姻緣早點完成。
5、桂圓，圓滿順利。
🟡拜月老祈求內容
告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等），越詳細越好，月老才能幫你物色適合對象。誠心誠意祈求月老賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，要說到做到。
🟡招姻緣法寶
將紅線和緣錢在月老主爐正轉繞3圈，放在身上或包包內帶著，或置放在枕頭下。
🟡點姻緣燈
很多寺廟會讓信眾點月老「姻緣燈」，照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，已婚夫妻婚姻美滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。