亞運棒球／林凱威大聯盟級滑球夠頂級！青棒曾與宋文華互尬火球

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2022年，林凱威生涯首度升上2A，但季中遭到響尾蛇球團釋出，被釋出後，隨即轉戰美國獨立聯盟的大西洋職業棒球聯盟長島鴨隊，續留美國找尋機會，最後決定返台參加選秀會。
在2022年季中選秀味全龍以，以首輪第2順位選中他，而林凱威在小聯盟時期最高層級來到2A，且在當時很有機會登上大聯盟，當年《MLB.com》也在報導中表示，「林凱威擁有水準之上的直球，且滑球水準已有大聯盟等級，但控球仍是罩門。」
對於林凱威的滑球，富邦悍將旅外歸來的捕手張進德也直言，「在以前旅外練習時接過幾次林凱威的球，認為他的球質很好，直球、滑球都很漂亮，特別是滑球很快，有大聯盟水準，從打者視線滑球會斜斜往下掉，橫移速度快，看起來像直球，但揮的時候落差大，是很有引誘性的武器。」
近年林凱威已逐漸成為中華隊倚賴的後援投手，雖在進到成棒後國際賽上仍未有亮眼成績，但在青棒時期的代表作仍印象深刻，其中在首屆黑豹旗16強戰，先發對決平鎮林振賢，並在該場主投7.1局，送出5K失掉4分，但無奈當時成德高中火力不佳，最終吞下敗戰，林凱威也在該場中與火球男宋文華「互尬」148公里與150公里火球，在當時也引起球迷熱議。
對於林凱威未參加亞運，仍在中職一軍登板投球，擔任富邦比賽主播的錢定遠在播報時就表示，「最大問題出在棒協，太早決定由吳念庭遞補」，問題核心是因為當初味全球團向棒協報告林凱威傷情、回報可能需有換人準備，而迅速公布換人決定的是棒協，如今由林凱威去承受噓聲其實並不公平。
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