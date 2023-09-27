特企／GNC多元健康管理方案　陪伴消費者「活出最好的自己」

特企／搶先感受Dyson Zone未來科技　音域探索體驗店盛大展開

▲Dyson打造期間限定Dyson Zone音域探索體驗店，讓消費者體驗聲學與淨化科技的完美結合。（圖／品牌提供）
▲Dyson打造期間限定Dyson Zone音域探索體驗店，讓消費者體驗聲學與淨化科技的完美結合。（圖／品牌提供）

本報訊

是耳機也是空氣清淨機？科技品牌Dyson推出首款獨創「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」，超前部屬未來科技！這款潮流感十足的穿戴裝置專為解決都市噪音及空氣污染所設計，Dyson歷經6年研究與開發，不斷鑽研各項解決問題的技術，首度結合雙重過濾技術及高傳真降噪耳機，進軍穿戴式產品與音響領域。

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Dyson首次進軍音響領域，打造以科學為本的調音，為了讓更多消費者可親身體驗「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」的純粹動人音色，Dyson將於9月29日至10月10日在台北新光三越A11打造期間限定「Dyson Zone音域探索體驗店」，邀請消費者戴上耳機，沉浸體驗Dyson Zone聲學與淨化科技的完美結合。

五大展示體驗區　多重感官體驗Dyson跨界高科技

「Dyson Zone音域探索體驗店」設置五大展示體驗區，消費者可以逆時針進行體驗。從「爆炸機解構區」，深入了解耳機內部零件架構，感受Dyson實驗室專業研發追求創新突破的精神，再來到「淨化演示區」，戴上空氣潔淨面罩，透過視覺與嗅覺感受空氣偵測淨化功能、「耳機我最型區」依照個人頭型配戴出絕佳風采、「音質視聽區」享受沉浸式聆聽。最後來到「拍照凍結區」，消費者可以在宛如聲波般上下震動的背景前配戴Dyson Zone，盡情展現自己並留下最美的時間與畫面。

「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」主打雙重降噪，並為使用者提供身臨其境的超凡聽覺體驗。除了配備先進ANC主動式降噪，徹底淨化都市噪音，並以獨家「科學精準調音」產生動聽的音效細節，還附有可拆卸空氣淨化面罩，讓使用者在城市中穿梭時隔絕廢氣，讓呼吸和聽力都多了一層保護。透過符合人體工學的設計，滿足使用者舒適貼耳配戴體感，還同時能擁有新潮的外型！

為滿足對「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」的好奇與想像，活動中，消費者只要實際配戴耳機遊玩音樂節奏遊戲「給我一個BEAT」，體會最先進的雙重降噪科技與感受最獨一無二的聽覺饗宴，完成後即可獲得品牌精美好禮。活動期間，現場單筆消費Dyson Zone （不含配件）即刻享有三重贈禮，除專用空氣清淨降噪耳機濾網乙副(價值2000元)，再贈Dyson多功能收納包(價值3000元)，還可立刻享產品現折5000元優惠，贈品數量有限，送完為止。出道屆滿一年的爆紅男團《Ozone》也將於10月8日現身活動現場，擔任一日店長與粉絲們互動，喜愛最新潮流黑科技，詳細活動內容敬請鎖定「戴科技 好森活」臉書粉絲專頁。引領潮流尖端科技，趕緊手刀前往Dyson Zone 音域探索體驗店！

《Dyson Zone音域探索體驗店》活動資訊

活動日期：9月29日（五）至10月10日（二） 
活動地點：新光三越 信義新天地A11 Dyson Zone 音域探索體驗店（台北市信義區松壽路11號1樓）

活動說明：
於Dyson A11 體驗店戴上Dyson Zone，完成音樂節奏遊戲，即可獲得品牌精美好禮！現場單筆消費Dyson Zone （不含配件），即可獲得價值3000元的Dyson多功能收納包（數量有限，送完為止），再享產品現折優惠（價值5000元）
 

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