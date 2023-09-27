特企／搶先感受Dyson Zone未來科技　音域探索體驗店盛大展開

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五大展示體驗區 多重感官體驗Dyson跨界高科技
「Dyson Zone音域探索體驗店」設置五大展示體驗區，消費者可以逆時針進行體驗。從「爆炸機解構區」，深入了解耳機內部零件架構，感受Dyson實驗室專業研發追求創新突破的精神，再來到「淨化演示區」，戴上空氣潔淨面罩，透過視覺與嗅覺感受空氣偵測淨化功能、「耳機我最型區」依照個人頭型配戴出絕佳風采、「音質視聽區」享受沉浸式聆聽。最後來到「拍照凍結區」，消費者可以在宛如聲波般上下震動的背景前配戴Dyson Zone，盡情展現自己並留下最美的時間與畫面。
「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」主打雙重降噪，並為使用者提供身臨其境的超凡聽覺體驗。除了配備先進ANC主動式降噪，徹底淨化都市噪音，並以獨家「科學精準調音」產生動聽的音效細節，還附有可拆卸空氣淨化面罩，讓使用者在城市中穿梭時隔絕廢氣，讓呼吸和聽力都多了一層保護。透過符合人體工學的設計，滿足使用者舒適貼耳配戴體感，還同時能擁有新潮的外型！
為滿足對「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」的好奇與想像，活動中，消費者只要實際配戴耳機遊玩音樂節奏遊戲「給我一個BEAT」，體會最先進的雙重降噪科技與感受最獨一無二的聽覺饗宴，完成後即可獲得品牌精美好禮。活動期間，現場單筆消費Dyson Zone （不含配件）即刻享有三重贈禮，除專用空氣清淨降噪耳機濾網乙副(價值2000元)，再贈Dyson多功能收納包(價值3000元)，還可立刻享產品現折5000元優惠，贈品數量有限，送完為止。出道屆滿一年的爆紅男團《Ozone》也將於10月8日現身活動現場，擔任一日店長與粉絲們互動，喜愛最新潮流黑科技，詳細活動內容敬請鎖定「戴科技 好森活」臉書粉絲專頁。引領潮流尖端科技，趕緊手刀前往Dyson Zone 音域探索體驗店！
《Dyson Zone音域探索體驗店》活動資訊
活動日期：9月29日（五）至10月10日（二）
活動地點：新光三越 信義新天地A11 Dyson Zone 音域探索體驗店（台北市信義區松壽路11號1樓）
活動說明：
於Dyson A11 體驗店戴上Dyson Zone，完成音樂節奏遊戲，即可獲得品牌精美好禮！現場單筆消費Dyson Zone （不含配件），即可獲得價值3000元的Dyson多功能收納包（數量有限，送完為止），再享產品現折優惠（價值5000元）