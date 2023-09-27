亞運網球／曾俊欣苦戰2小時36分鐘8強止步 台將單打全軍覆沒
亞運網球男單的最後希望，「夜市球王」曾俊欣今（27）日在8強對戰烏茲別克選手Khumoyun Sultanov，經過長達2小時36分鐘的苦戰，最終曾俊欣以6：4、6：7（4 :7）、1：6敗陣，無緣挺進4強，也宣告本屆亞運網球單打台將全軍覆沒。
記者路皓惟/綜合報導
杭州亞運網球單打賽事26日，我國共有4組人馬在16強登場，但在女單李亞軒、葛蘭喬安娜，與男單吳東霖相繼失利後，曾俊欣成為本屆亞運唯一挺進單打賽事8強的我國選手。
曾俊欣曾在2019年拿破里世大運擊敗Khumoyun Sultanov拿下金牌，此戰雙方再次交手，開賽雙方各自保發，曾俊欣在關鍵的第9局成功破發，然後保住第10局發球局，以6：4率先拿下第一盤。
第二盤開賽兩人就互破發球局，此後4局雙方各自保發，第8局曾俊欣雖然先遭破發，但馬上在下一局回破，雙方一路戰到搶七，最終曾俊欣以6：7（4 :7）敗下陣來，丟掉第二盤。
決勝第三盤雙方前兩局各自保發，但第3局曾俊欣先遭對手破發，隨後第6局又再次遭破發，最後第7局沒能守住發球局，三度遭到對手破發，最終以1：6落敗，無緣挺入4強。