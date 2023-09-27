陳美鳳相差22歲的摯友！言承旭年年安排驚喜 從不缺席她生日
綜藝大哥胡瓜今（27）日被爆出和樂天啦啦隊女神熊霓互動過於曖昧，甚至傳出妻子丁柔安爆發危機感，胡瓜因此動怒，駁斥緋聞。事實上，演藝圈有許多忘年之交的紅粉知己，「最美歐巴桑」陳美鳳與偶像劇男神言承旭，私下交情友好，認識超過10年，每到陳美鳳生日，言承旭從來不忘記，都會獻上驚喜及祝福。
記者薛羽彤／綜合報導
68歲的陳美鳳和46歲的言承旭，相差22歲，兩人相識超過10年，陳美鳳曾透露多年來，每逢她的生日，言承旭從來不缺席，就算在外地忙於工作也不忘為她送上驚喜。有次陳美鳳在日本旅遊，言承旭在北京工作，沒想到他工作結束後，馬上訂機票飛到日本找陳美鳳，讓她超驚喜。
2021年陳美鳳生日時，言承旭人在北京，還特地錄製影片送給陳美鳳，言承旭說：「妳的生日要到了，我們認識這麼久，這是我們的第一個10周年，雖然我現在人在北京，無法跟妳一起慶生，但是我的關心一直都在喔！希望我們有更多不同的下一個10周年，希望妳真的要開心，有妳真好，生日快樂！」
回顧兩人的友誼，言承旭最初因為媽媽是陳美鳳的粉絲，所以主動拜託兩人共同友人介紹認識，沒想到一見面就很投緣，兩人忘年之交的情誼也維持了超過10年。談起言承旭，陳美鳳曾說過：「欣賞小太陽對媽媽的孝順，他很低調有一些自己的堅持，其實朋友就是彼此了解，互相包容體諒，就會發覺彼此的優點。」