尋找全台「月娥」！扮嫦娥玉兔也免費玩　中秋遊樂園優惠一次看

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如果名字沒有月娥也沒關係，只要願意扮裝包括嫦娥在內的中秋主題角色，也有機會免費玩。遠雄海洋公園推出，在9月29日到10月1日3天連假期間，不分男女，只要穿古裝扮成嫦娥，並在入口處打卡上傳臉書或IG，就能免費暢遊。
六福村主題遊樂園則是把扮裝中秋主題角色的範圍放寬，除了嫦娥外，裝扮成后羿、玉兔或狼人，就可以享有499元的入園優惠價。另外，小人國主題樂園則是看準10月底的萬聖節，推出只要是未滿12歲的小朋友，穿著萬聖節變裝與購買當日入園門票發票，就可於免費兌換價值190元的熱銷萬聖限定爆米花。
中秋連假是開學後第1個連續假期，觀光遊樂園鎖定親子客群，要讓爸爸媽媽帶著孩子盡情放電。小人國主題樂園推出，中秋連假期間未滿12歲的小朋友憑健保卡現場購票，入園優惠票價只要100元。麗寶樂園更是不用100元就能暢遊，只要是12歲以下的小朋友，探索世界或馬拉灣雙園擇一，門票只要99元。西湖渡假村優惠再下一城，12歲以下的兒童只要有成人陪同，門票直接免費。
頑皮世界則是6歲以下小朋友免費，6歲以上門票也直接打6折，只要480元就能買到，還加碼送60元入園消費折抵券。小叮噹科學主題樂園則推出3歲以下在中秋連假期間，都能免費入園；至於野柳海洋世界，同樣也打出3歲以下免費優惠，優惠時間從9月29日一直拉長到國慶日10月10日，共12天。
中秋如果沒烤肉感覺就少一味，隨著疫情趨緩，想跟親友團聚，又不想準備食材跟烤肉用具，那麼雲仙樂園推出免裝備烤肉，只要人來就好。在9月29日到9月30日，共舉辦2梯次的1日遊中秋烤肉宴專案，還有唱跳泰雅舞、搗麻糬與竹竿舞等娛樂活動。
無獨有偶，小墾丁渡假村也推出烤肉住房專案，預訂9月29日至9月30日住房專案，4人同行只要7,600元。同樣推出賞月住宿專案的還有柳營尖山埤渡假村，1泊2食四人同行在9月份的平日，入住木屋合家歡家庭房，就能享有4999元的優惠價，包含早餐、5人份烤肉食材及爐位。
劍湖山樂園在中秋到國慶連假12天的期間，9至10月的紙本發票對中1個8，門票500元有找，對中2個8，則是399元，對中3個8的話，就能享有最低299元的入園優惠價。
劍湖山世界還鎖定壽星，當月壽星只要憑證，就能以350元的優惠價購票。亞洲規模最大的鳥類主題動物園-九九峰動物樂園營運滿一年囉，在9月歡度週年慶，只要是9月份壽星，成人票與學生票為280元。
推出壽星優惠的還有九族文化村，當月壽星享有700元的優惠價、如果是當日壽星的話，優惠價500元。同時樂園還會送上生日禮物與舉辦頭目級的慶生會，希望讓壽星們留下個難忘回憶。
連假期間最掃興的莫過於時間都浪費在塞車上，不少觀光遊樂園也都搭配公共運輸，推優惠當誘因。九族文化村跟緊鄰的日月潭結合推出「台灣好行日月潭悠遊套票」，同時暢遊園內遊樂設施、日月潭纜車與搭船遊湖，優惠價只要1250元。
劍湖山世界推出，只要搭乘台灣好行斗六古坑線前往，憑票根購票，每張只要450元，相當打了45折。柳營尖山埤渡假村也祭出，只要是搭乘台灣好行菱波官田線或者新營客運前來，兒童票可以享有67折，優惠價只要100元。
杉林溪森林生態渡假園區則是祭出，在9月29日至10月1日3天連假期間，只要搭乘大眾運輸前來，可享有250元的門票優惠價。小叮噹科學主題樂園則是憑任一大眾運輸之乘車購票證明，能享有350元的門票優惠價。東勢林場遊樂區則標榜，搭乘豐原客運209號公車前來，門票優惠比照鄉親票60元。
東勢林場遊樂區也考量到，不少消費者還是習慣開車攜家帶眷出遊，因此小車車牌只要有「9」的話，那麼車上每人可享有125元的優惠價，等於直接打對折。
泰雅渡假村則標榜，只要入園的消費者開的愛車顏色是「白」「灰」、「藍」或「黑」，可享有「泰雅皇宮大飯店全房型住宿77折」的優惠，每房2770元起，一泊二食售完為止。來露營跟住宿的話，還可以免費參加大受好評的「賽德克火熱集會夜」跟「石板烤肉吃到飽的活動」。
如果中秋沒安排出國計畫，又想體驗日式風情的話，不妨可以考慮綠舞莊園日式主題遊樂區，可以置身在日式美景之中，跟感受日式氛圍的浴衣體驗跟抹茶文化，只要在綠舞臉書粉專按讚並且拍照打卡，就送萌寵牧草1把，如果買門票加購浴衣體驗還可以享受9折優惠。
交通部觀光署也呼籲，民眾出遊多搭乘大眾運輸，自駕也請隨時注意天候與道路狀況，平安出遊快樂歸。