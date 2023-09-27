考驗信仰，24年式Nissan Z Nismo比一般Z貴2.3萬美元，甚至還比BMW M2貴
Nissan先前推出了性能僅提升一些的Z Nismo，近日則公布了24年式最新價格，其中Z Nismo與一般Z相比就足足貴了近2.3萬美元，不僅如此還比BMW M2還要更貴，而這樣的價格甚至已經接近Porsche Cayman了。
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Nissan在8月推出了Z Nismo，和一般Z相比Z Nismo在外觀前氣壩有進行修改另外車身也配置帶有紅色飾條妝點的下擾流飾板與尾翼車頭與車尾則附有Nismo銘牌。動力在搭載3.0升V6渦輪引擎不變情況下，機油冷卻方面有進行改良，動力僅稍增加20hp提升至420p/53.1kgm輸出，變速系統僅提供九速自排，但在換檔表現則有更快的反應。底盤方面Z Nismo將懸吊彈簧磅數增加與阻尼重新進行調校，防傾桿與懸吊襯套也有升級強化，車室明顯變化就是換成Recaro賽車椅。
近日Nissan則公布了24年式Z跑車的售價，其中一般Z售價為43,305美元，Z Performance車型為53,305美元，Z Nismo價格則來到66,085美元，而就升級幅度來看Z Nismo和一般Z相比並無太大差異，但售價部分則有著近2.3萬美元的價差。然而不僅比一般Z貴上許多，6.6萬美元的價格竟然比BMW M2的64,195美元還要貴，甚至已經離69,950美元的Porsche Cayman不遠了。