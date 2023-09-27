林襄真的好香！田亞霍被啦啦隊女神包圍 凍未條臉爆紅
啦啦隊女神林襄領軍壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳等共七位啦啦隊員共組「女神美聲」限定女團，推出歌曲〈謝謝老師〉，請來發起人李濤、創作才子田亞霍共同加入，以全新的〈謝謝老師2023啦啦隊版〉來為辛苦的熱血老師們應援。只見林襄身穿超緊身制服、短裙，青春無敵的臉龐，搭配火辣的身材曲線，讓田亞霍一看到就害羞臉紅。
記者吳雨婕／綜合報導
首次為公益獻聲出單曲的樂天啦啦隊女神們，錄音時各個為求好，猛喊「再一次！」林襄的「童音」美聲更被錄音老師原地錄用，其中林襄在錄音時坦承因為對自己的唱歌沒自信，前一天還緊張到失眠，為此現場還請錄音老師提點，沒想到一錄完就一次OK，還被現場的老師們稱讚：「很像兒童台姐姐的歌聲，很有親和力，也很適合這首歌的氛圍！」讓林襄開心地說：「老師們說我錄製的PART不用什麼調整，真的給我很大的鼓勵！」
為了感謝全台灣老師的付出及促進貧童助學公益計畫，由關懷台灣文教基金會與大鵬傳播在教師節前夕共同發行的公益單曲《謝謝老師》，今年邁入了第9年，特別找來青春洋溢的樂天啦啦隊女神獻聲，並請來發起人李濤及創作才子田亞霍共同加入。
MV中啦啦隊女神們善盡所長貢獻整齊畫一的團舞外，更設計了一段青春校園劇常見的暗戀情節，讓在場唯一年齡相仿的男生田亞霍飾演被壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳暗戀的學長；只見在拍攝時田亞霍被這幾位漂亮「學妹」圍繞，讓已經升格為人夫的他頓時臉漲紅，難得耍帥的他更「尷尬癌」上身頻NG，除了田亞霍助陣MV外，發起人李濤更以客串嘉賓的方式跨刀MV。