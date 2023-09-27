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明揚「粉塵多」勞檢沒發現！勞動部：初步鎖定20家過氧化物工廠

▲立委溫玉霞（左）今（27）日質詢勞動部長許銘春（右），明揚工廠動線差、粉塵多，過去勞檢都沒發現嗎？許銘春回應，勞檢會再改進。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立委溫玉霞（左）今（27）日質詢勞動部長許銘春（右），明揚工廠動線差、粉塵多，過去勞檢都沒發現嗎？許銘春回應，勞檢會再改進。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今（27）日針對屏東市明揚工廠大火案進行專題報告並備質詢，立委溫玉霞質疑，明揚工廠被爆出內部動線差、粉塵多、工作環境差，過去勞檢都沒發現嗎？勞動部長許銘春回應，會再改進；另外，勞動部表示，將對使用大量過氧化物的製造工廠實施專案檢查，初步先篩選出20家廠商進行勞檢。

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溫玉霞質詢時提到，屏東明揚廠區倉庫被揪出堆放超量30倍的化學物品，經濟部跟屏東縣政府互踢皮球，不知道誰來管轄，經濟部長王美花說稽查是地方政府責任，屏東縣長周春米又說明揚是一般廠房，消防局無權檢查化學品存量，究竟是中央還是地方管？

許銘春回應，管理跟稽查，各機關有各自依照法規的權責要去處理，不會都沒人管。

溫玉霞又問道，最近又爆出一名曾在明揚工作的品管師說，工廠環境很差、動線差、通風設備不佳、粉塵一大堆，先前勞檢時都沒發現？是否勞檢有問題？

許銘春說，根據經濟部加工出口區管理處資料顯示，職安衛方面都有檢查過、不符規定的部分有裁罰過，未來這部分會再加強。

立委吳玉琴也詢問，明揚堆置過量過氧化物申報是哪個單位的責任？危險化學物品到底歸誰管？

勞動部職安署長鄒子廉說，職安署這邊的申報時間為每年的4月至9月，該公司去年有申報，今年的申報仍在檢視；消防署說，消防單位為管理儲放的場所、位置及構造；經濟部表示，危險物品超標堆放應依工輔法申報，但明揚公司未申報，也因此未依工輔法成立聯防組織。

吳玉琴建議，廠商或園區應建立專業化災消防隊，執行工廠區域聯防，呼籲行政院應整體思考，專業化災應強化。

另外，勞動部今天提出預防廠場火災爆炸的精進作為，包含對使用大量過氧化物的製造工廠實施專案檢查、列管易發生風險的危險工作場所，職安署及勞檢機構依危害風險程度實施預防監督檢查。

鄒子廉接受媒體採訪時表示，目前約有300家左右的工廠有使用過氧化物，但每家使用的量有大有小，勞動部第一波勞檢，會先針對用量大的工廠，初步從勞檢資料庫中篩選出20家廠商，若發現有重大缺失，會再往下展開檢查，若檢查正常，則會將這些廠商經驗輔導給其他廠商。

關於過氧化物申報，鄒子廉說，《職安法》要求廠商必須申報優先管理化學品的運作資料備查，目的是健康致癌風險，申報時間為每年4月到9月，後續會再針對申報頻率、時間等優化。

勞動部職安署組長張國明表示，明揚去年有申報優先管理化學品，但並沒有過氧化物這一項，今年明揚有申報過氧化物，但因申報時間還未結束，後續會再去查核申報數量是否屬實。

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