翠華路拓寬工程開工　陳其邁：提供用路人方便的行車環境

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陳其邁表示，因應整個包括左營高鐵科技之心的部分開發，在整個都市的變更裡面，北高雄尤其左營高鐵站，會是一個發展非常快速的結合商業、很多半導體類的服務業，也都會進駐到左營之心跟楠梓產業園區的相關產業布局，所以翠華路打通非常重要。
陳其邁也認為，翠華路為左楠地區南北向重要通行道路，近年來人口大幅成長，以及配合未來楠梓產業園區台積電進駐與串聯南台灣半導體材料S廊帶等重大市政建設計劃；為避免將來左營翠華路段上下班汽、機車爭道情形發生，以解決民眾交通需求，並提供用路人更為舒適及方便的行車環境。
翠華路往南可經大中路快速道路串連國道10號與高鐵新左營站，往北則通往楠梓區及橋頭區，為北高雄南北向交通之主要道路。配合未來北城計畫、橋頭科區及南部半導體材料S廊帶等北高雄推行中之建設計畫，都將帶來更多學園產業及居住人口進駐，原翠華路道路路幅受限經常塞車造成交通瓶頸，故期許市府工務局如期如質盡速完成道路開闢，便利產業對外之交通和運輸。
工程全段北起世運大道，南至明潭路，全長約1.35公里，位於半屏山園區西側；原路寬約30公尺~40公尺，為連接楠梓區、左營區、鼓山區之重要幹道，工程沿線配置人行道、自行車道、植栽帶等，在規劃設計時導入周邊景觀空間及設施，並與當地人文及自然環境融合之理念進行景觀設計。工程預計112年10月上旬開工，113年啟動後續擴充，全線預計於113年底全線通車。便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，同時帶動楠梓、左營等地區產業及觀光。