徐巧芯批評民進黨與詐騙距離是零　主張加強詐欺刑責恢復兩岸共打

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徐巧芯說，四年前全台全年3.4萬人受騙，去年，已經增加到5.3萬人。單論網路詐騙，2018年，全台全年8593人受騙，到了2022年，被害人數已經超過1.3萬人，暴增六成；2018年，財損約4.7億元，短短4年，財損已經超過20億元，增加四倍！
「然後呢？」徐巧芯說，民眾看到的是早在2016年，警政署就稱奉總統指示，成立「打擊詐欺犯罪中心」，但沒用；2022年，行政院長蘇貞昌又主導，結合NCC、金管會、內政部、法務部組成「打詐國家隊」，還是沒用；2023年行政院長陳建仁再推「打詐行動綱領1.5」，結果什麼成果都還沒達成，先編9.8億元整修設備廠地，再編1.1億元增補臨時人力，然後再花6500萬元宣導防詐，強調這次玩真的；「什麼意思啊？難道之前都玩假的？」。
徐巧芯批評，甚至到後來，民眾還看到的是，搞詐騙的，搭配搞洗錢的，這些年「事業」蒸蒸日上，招待所高朋滿座，行政院副院長也是座上賓；府院黨政通人和，執政黨大立委爽用免錢車；警檢調直達天聽，出事要跑路，被海關通報了都走得掉。
對於反詐騙，徐巧芯主張溯源嚴懲詐騙，兩岸共打犯罪，具體做法如下：
第一、詐欺相關刑度提高。例如刑法339條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，她主張加重刑期到7年、提高罰金到100萬元，以此類推。詐騙涉及組織犯罪，首謀刑度也要修法加重。
第二、數位部加強監管，目前第三方支付平台業交易規模20億元以下歸數位部管理，但估計1.4萬家業者，每年只抽查10家。必須立刻提高至少10倍！每年至少抽查100家，並提高資本門檻，強化申設審查。
第三、NCC加強監管，今年一到三月，超過百萬支國內電信漫遊門號被賣出，其中大多數淪為詐騙工具，刑事局也曾查獲有業者以每則簡訊1.2元，發送千萬封詐騙簡訊，狠撈超過2,000萬元。NCC必須加強監管、查核，與認證機制，我也主張修法，將明知受託發送簡訊為詐欺訊息，仍勾結詐團的業者視為共犯。
第四、恢復並擴大兩岸跨第三地共打犯罪。中華民國和柬埔寨沒有邦交，難以要求柬埔寨回應請求，但中華人民共和國有。2022年，中華人民共和國駐柬大使館就致信在柬台灣人，稱：「台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益，是中國駐外使領館的職責所在」，未來應該尋求建立合作模式，而非由陸方單方面主張行動。徐巧芯表示理解這牽涉複雜的兩岸關係，但保護國人，捍衛正義，方向是正確的，就該努力排除萬難。
第五、恢復兩岸罪贓協處專責小組運作。「兩岸罪贓協處專責小組」自2013年起至2017年，透過兩岸司法互助協議管道，返還6件詐騙台灣民眾所得的贓款，共約1,442萬餘元，未來也應儘速恢復運作，進而擴大合作，加強量能。
徐巧芯最後還批評，「民進黨與詐騙的距離，不必解釋，是零！」