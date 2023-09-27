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中秋連假！高鐵售近50萬張車票　熱銷車次時段出爐

▲中秋連假即將到來，台灣高鐵公司將自明（28）日起至10月2日展開為期5天中秋假期疏運。（圖／台灣高鐵）
▲中秋連假即將到來，台灣高鐵公司將自明（28）日起至10月2日展開為期5天中秋假期疏運。（圖／台灣高鐵）

記者許若茵／台北報導

中秋連假即將到來，台灣高鐵公司將自明（28）日起至10月2日展開為期5天中秋假期疏運，期間共加開141班次列車，總計5天提供876班次列車的旅運服務。截至今（27）日上午8點為止，已有近50萬張車票完成訂位。其中，南下熱銷車次集中在9月28日早上8點後及9月29日下午5時前；北上熱銷車次集中在10月1日早上8時後及10月2日早上8點前。

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台灣高鐵公司建議，尚未購票的旅客，可先利用高鐵企業網站首頁公告的「銷售資訊」查詢各車次對號座熱銷狀況，避開尖峰時段，確保行程順暢；而已經購票的旅客則建議利用便利、多元的站外通路，於到站前提早完成取票，如「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家高鐵合作的便利商店，即可節省寶貴時間。

為確保旅客都能順利乘車，台灣高鐵各車站疏運期間均會加派人力，全力協助旅客返鄉。如遇自由座人數較多時，車站將優先啟動分流機制，敬請旅客配合站務人員的引導，依照前往不同的目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車，讓行程更加快速、順暢；此外，各車站也將視狀況必要時啟動人潮管制機制，敬請旅客配合，以避免月台或候車區過度擁擠，影響自身安全。

台灣高鐵公司重申，敬請自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座的旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，高鐵公司也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，以協助所有旅客都能順利乘車、盡速返鄉。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。

台灣高鐵公司分享，欲搭乘自由座的旅客，可先利用台灣高鐵App（車次查詢）或高鐵企業網站上（快速查詢/時刻表與票價查詢）功能，查詢各車次自由座車廂配置資訊；抵達車站後亦可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置、車次時刻、停靠站等，歡迎多加利用。

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