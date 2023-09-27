中秋連假！高鐵售近50萬張車票　熱銷車次時段出爐

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為確保旅客都能順利乘車，台灣高鐵各車站疏運期間均會加派人力，全力協助旅客返鄉。如遇自由座人數較多時，車站將優先啟動分流機制，敬請旅客配合站務人員的引導，依照前往不同的目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車，讓行程更加快速、順暢；此外，各車站也將視狀況必要時啟動人潮管制機制，敬請旅客配合，以避免月台或候車區過度擁擠，影響自身安全。
台灣高鐵公司重申，敬請自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座的旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，高鐵公司也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，以協助所有旅客都能順利乘車、盡速返鄉。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。
台灣高鐵公司分享，欲搭乘自由座的旅客，可先利用台灣高鐵App（車次查詢）或高鐵企業網站上（快速查詢/時刻表與票價查詢）功能，查詢各車次自由座車廂配置資訊；抵達車站後亦可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置、車次時刻、停靠站等，歡迎多加利用。