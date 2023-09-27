女性在體壇國際攝影賽　弘光科大展出

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弘光科大黃月桂校長致詞指出，學校很榮幸和立法院女子運動外交促進會、台灣運動好事協會共同舉辦這場攝影大賽巡迴展，今年5月初，就共同舉辦了「Woman in Sports 國際攝影工作坊」，為國際攝影大賽熱身。這次在圖書館的校園巡迴展，由文化設計與行銷系、運動休閒系一起設計規劃，讓全校師生及觀眾可以看到女性攝影師的運動攝影視角，並透過攝影作品展示女性運動員的魅力和力量，進一步促進運動的性別平等，非常歡迎民眾入館參觀。
立法委員林靜儀表示，這是一個得以促進性別平權的優良展覽，特地爭取到中部辦理校園巡迴展，讓更多學子及民眾可以看到國際上優秀的女性運動攝影作品。
立法院女子運動外交促進會執行長張媛婷指出，很開心在這次各方努力下，得到美國國務院IVLP Impact Award認可來獎助這場活動。傳統的運動場上女性無論是做為運動員、裁判、教練、攝影師或是記者都是較少的存在，甚至在轉播鏡頭上女性被轉播的比例經統計僅有4%。也代表運動圈仍然是以男性做為主體，女性較少被看見，所以說運動圈的性別平權仍然需要努力追求。
「台灣可以藉由對運動平權與運動外交的關注，和世界交朋友，把世界帶進台灣。」台灣運動好事協會執行長劉柏君指出，她本身就是棒球裁判，對於運動圈中女性的困境非常了解，根據國際奥會統計，女性體育記者比例不到百分之二十，而女性攝影師的比例更不到百分之十。攝影大賽影像巡迴展每幅作品除了展現女性運動的力與美，也能讓女性運動攝影師可以有舞台被看見，相信這個攝影展可以激勵更多女性，也讓男性可以學習觀看女性運動攝影師的獨特視角。
張媛婷表示，影像巡迴展從即日起至12月31日在弘光科大圖書館2樓展出，歡迎老師、學生、民眾在展出期間前來參觀。接下來，女子運動外交促進會、台灣運動好事協會和弘光科大運動休閒系，將進一步展開種子教師志工的培訓，接受培訓的大學生，會到高中、國中、國小提倡女性運動及促進運動的性別平等，將平權觀念往下紮根擴散。