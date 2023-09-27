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亞運足球／中華男足竟未滿額參賽　台鋼堅持不放馮少祺讓戰力打折

▲杭州亞運中華男足代表隊睽違65年奪首勝，但卻遺憾沒能晉級16強。（中華奧會提供）
▲杭州亞運中華男足代表隊睽違65年奪首勝，但卻遺憾沒能晉級16強。（中華奧會提供）

NOWnews/綜合報導

杭州亞運中華男足在小組賽最後一戰以1：4不敵吉爾吉斯，確定無緣晉級16強，不少球迷對此感到失望。不過，在本次亞運賽事中，中華男足只帶了21名球員，而非22人滿員參賽，原在名單內的後防大將馮少祺因南市台鋼不放人，故未隨隊出征亞運，使得這次中華男足戰力打折。

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雖馮少祺被選入亞運代表隊，但最後卻沒有隨隊前往杭州，原因是他所屬的南市台鋼希望他能夠參與9月21日亞協盃（AFC CUP）對上蒙古烏蘭巴托的比賽。由於亞運規定，只有在球員受傷的情況下，球隊才能在報名後更換球員，因馮少祺並沒有受傷，所以中華足協無法進行換人。

由於馮少祺的缺席，使得球員人數減少，根據奧會組團規定相關人員配額，代表隊的教練團也必須減少一名成員，故原本預定隨隊的守門教練韋聖心也沒能參與這次的比賽。

由於亞運在國際足球認定是B級賽事，球隊擁有不放人的權利，因此台鋼堅持不放馮少祺，只是台鋼的作法確實有瑕疵，讓亞運男足留下一個空缺，特別是留下後防的洞，尤其在梁孟昕因紅牌禁賽之後，使得後衛人手更是捉襟見肘。

台鋼的作法多少影響中華男足的戰力，也與台中FUTURO的處理方式形成對比，FUTURO主力後衛陳庭揚受傷時，他們立即提供了受傷證明，使得中華足協能夠在亞運開踢之前順利完成換人作業，並補進在中甲青島青春島效力的男足一哥陳柏良。

馮少祺在中華男足國家隊先發左後衛，他的能力受到「魔法教頭」Gary White的讚賞，亞運缺席勢必對後防造成一定的影響，即便不能完全認定這是中華男足輸球的主要原因，但他的缺席確實也讓戰力大打折扣。

此外，近日中華職棒味全龍後援投手林凱威因傷而未能參與亞運，卻又登錄一軍比賽，引起了球迷熱烈討論。從這些事件中，可以看出球迷對亞運的期望和重視程度，希望球團和選手都能尊重並重視這場國際賽事。

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