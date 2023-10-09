金鐘58／桂綸鎂影后級演技問鼎金鐘　安心亞、林予晞拚首座視后

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安心亞從綜藝節目《全民最大黨》出道，節目中的亮眼表現受到矚目，還出過不少專輯，是位影視歌三棲的藝人。2014年她首度擔任戲劇《妹妹》第一女主角，之後還演過《致，第三者》、《狼王子》等劇，2018年憑著《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，今年安心亞再度憑《牛車來去》問鼎金鐘獎，安心亞的演技到底能否獲得評審青睞，10月21日即將揭曉。
林予晞三度入圍金鐘 盼開胡拿獎座
林予晞從戲劇《A咖的路》中演出助理關關一角受到矚目而正式出道，2017年她以戲劇《必勝練習生》入圍第52屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角。睽違4年，林予晞2021年以《戒指流浪記》入圍金鐘獎「迷你劇集最佳女主角」。除此之外，她還演過《我們與惡的距離》、《你的婚姻不是你的婚姻》等多部膾炙人口的戲劇，今年是她第三度入圍金鐘獎，想拿獎的心情可想而知。
桂綸鎂睽違14年演台劇 影后級演技首入圍金鐘
桂綸鎂當年以電影《藍色大門》備受矚目，出道20多年憑著精湛的演技入圍多次金馬獎，曾以《女朋友。男朋友》拿下第49屆金馬獎最佳女主角獎。桂綸鎂長年都在大銀幕發展，這次主演《台北女子圖鑑》是她睽違14年演出台劇，也是她首度入圍金鐘獎，桂綸鎂影后級的演技，讓本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，確確實實成了死亡之組。
高慧君久違11年再問鼎金鐘 患病後重生入圍更感動
高慧君以一曲和張學友合唱的〈你最珍貴〉在演藝圈走紅。沒多久高慧君轉往戲劇圈發展，2007年，高慧君以《美麗晨曦》獲得第42屆金鐘獎戲劇類節目最佳女主角獎，相隔3年她又以《芳草碧連天》拿下戲劇節目女配角獎，演技實力有目共睹。2021年她遭惡疾纏身，決定停工一年，原以為自己這輩子都無法再演戲，所幸身體狀況逐漸好轉，睽違11年再入圍金鐘讓她很感動。
蔡淑臻險被換角一舉入圍 《女外科》呼聲高強碰桂綸鎂
蔡淑臻從模特兒出道，跨足戲劇界共入圍6次金鐘獎，2020年她憑著《噬罪者》獲得「戲劇節目女配角獎」，拿下人生第一座金鐘獎。《村裡來了個暴走女外科》是蔡淑臻首度參與幕後、編劇的作品，她曾透露開拍前，資方有諸多考量，對她的演出沒有信心，一度差點就要被換角，所幸在製作人跟導演的堅持下，蔡淑臻才順利出演，而該劇目前正在籌備第2季。
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