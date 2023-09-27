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朴槿惠獲特赦後難得露面！談「閨蜜干政」連聲道歉：自己用人失策

▲韓前總統朴槿惠去年被特赦後，近日首度接受韓媒訪問並對「閨密干政」道歉。（圖／翻攝自JTBC）
▲韓前總統朴槿惠去年被特赦後，近日首度接受韓媒訪問並對「閨密干政」道歉。（圖／翻攝自JTBC）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國前總統朴槿惠遭控好友崔順實干政，因「閨蜜門」遭到彈劾且入獄，直到2021年底才被特赦，出獄後普遍待在大邱私宅罕見露面。直到近日，她首次在前往傳統市場參觀時接受媒體專訪，針對閨蜜干政一事表示是自己用人失策，向國民表達誠摯歉意。

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韓媒《中央日報》日前釋出獨家專訪，其中報導提到專訪先是在本月11日於朴槿惠私宅內進行，成為她獲得文在寅政府特赦以後的第一場媒體專訪。被問及是否有什麼想對國民說的話時，朴槿惠表示，對於沒能好好管理周遭的人、無法履行責任到最後，「讓大家失望和擔心，關於這點我必須再次真心地表達歉意」。

關於閨蜜干政一事，朴槿惠說她在1998年參加大邱達城郡補選時，因為受到崔瑞元母親的幫助，所以才想起這名原本自己並不熟識的幼兒園園長的崔瑞元。當時她入主青瓦台認為自己身為女性，想要指示男性祕書官們做事有難度，這才請來崔瑞元幫助自己跑腿處理事情。

至於是否知道崔瑞元介入財團運營，朴槿惠則稱自己在成為總統前，崔瑞元從未利用她謀取私利，當她得知崔瑞元介入Mir財團和K體育財團的運營時也感到十分震驚，因為她認為崔瑞元是「無私幫助她的人」，而作夢也沒想到企業捐款會被認定為賄款，也稱若崔瑞元想藉朴槿惠名義向財團謀取私利，那麽確實她該肩負不知情的責任，是她沒能管理好週邊的人、看錯了人，向國民表達歉意。

71歲的朴槿惠面對外界批評其「政策失敗」表示，自己在任內推動的部署薩德系統、公務員退休金改革、關閉開城工業園區和日本安倍晉三政府簽署慰安婦協議等，似乎是在上天眷顧於入獄前完成這些必要改革；至於未來方向，她明確強調自己已經退出政治第一線，明年總統大選不會有任何政治上的計畫，但只要是對國家有幫助、她能做的事情，她都會去做，「過去的緣分已然結束，希望就這樣停留在過去」。

韓國前總統朴槿惠2021年獲得特赦，於同年12月31日出獄，她是韓國政治史上第一位女總統、也是首位遭到彈劾成功的總統。當時，韓國社會正受到新冠疫情重創，韓法務部表示，特赦朴槿惠前總統等人的決定，主要是顧慮「朴前總統明顯惡化的健康狀況」，因此政府才會以人道考量、期待以此促成韓國朝野「理性和解政治」為出發點，同意特赦原會一路關到2039年的朴槿惠。

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