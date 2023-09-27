NBA／Dwyane Wade談熱火三王聚首 「GAP」塞爾提克是唯一原因
2010年NBA休賽季「小皇帝」Lebron James透過全美電視轉播「The Decision」（決定），宣布要將自己的天賦帶往南海灘，與Dwyane Wade和Chris Bosh共組三巨頭，近日Dwyane Wade也在《NBA TV》的節目上，大談當年熱火三巨頭聚首的原因，並稱「擁有『GAP』三巨頭的塞爾提克，才是我們聚首的唯一原因。」
記者張志宇/綜合報導
當時「小皇帝」Lebron James在三巨頭加盟記者會上就表示，「將會為熱火贏得冠軍，且不會是1個、也不是2個、更不是3個、4個、5個、6個與7個。」對此Dwyane Wade在節目上則表示，「我到頭來並沒把這當作一回事，該不會有人當真？當時來了很多球迷，但我們可沒說要連續拿下7個總冠軍。」
其中Dwyane Wade也坦言，對於當初Lebron James出走熱火十分生氣，「我當時是生氣的，因為我也是人，我不想失去這項運動最好的球員，且我當時放棄了在隊內球星的地位，我曾經以為他永遠不會回到克里夫蘭打球，但後來我想通了，這取決於Lebron James與他的家人怎麼看待他的球員生涯。」
Lebron James、Dwyane Wade、Chris Bosh在當年組建三巨頭可說是震撼整個NBA，Dwyane Wade也在節目上透露當時會聚首的原因，「擁有『GAP』三巨頭的塞爾提克，才是我們聚首的唯一原因，我們當年都無法與擁有Paul Pierce、Kevin Garnett、Ray Allen、Rajon Rondo這樣陣容的球隊做競爭。」