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竹縣本土登革熱+1　衛生局籲中秋返鄉落實個人防蚊措施

▲新竹縣本土登革熱確診再+1，衛生局第一時間於個案住家50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣本土登革熱確診再+1，衛生局第一時間於個案住家50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣本週本土登革熱個案再+1，個案感染源明確具有台南市旅遊史，在9月11至14日自行開車返回台南市區老家居住4天後回到新竹縣，17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，24日經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，新竹縣衛生局第一時間於個案住家50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源，新竹縣長楊文科也提醒民眾，若有出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消，全力防堵疫情。

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新竹縣衛生局指出，此次接獲通報後立即疫調，並偕同縣長室楊秘書、衛生所、環保局、清潔隊與里長，並動員環保志工，總計動員21人次，對個案居住地及工作地半徑50公尺噴藥消毒，擴大住家100公尺清除孳生源及積水容器，共清查2個社區共145戶，總計發現49個積水容器，包含18個底盤、18個桶/罐/盆、3個水耕植栽、10個其他容器(花瓶、水管、蛋殼、金爐)、5個陽性容器，並對17人衛教，此案也針對同住家人2人、職場同事40人及住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

衛生局表示，經過疫調發現該個案有台南市的旅遊史，但也顯示目前社區中潛藏感染風險，呼籲民眾應落實清除孳生源，以阻斷病媒蚊傳播途徑，共同維護社區安全。

衛生局提醒，中秋連假將近，民眾返鄉團圓、外出旅遊踏青或是進行烤肉等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，返回住所後，如有相關症狀應立即就醫並告知旅遊史。發病後5日內應避免再被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造成其他人感染。

衛生局統計，截至112年9月27日止，新竹縣已累計15例確診登革熱病例且均為輕症，其中6例本土、9例境外移入。衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。

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