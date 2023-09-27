明揚大火！立委批保險看出機器比人命值錢 黃天牧表態支持修法
屏東明揚國際科技公司工廠大火，造成百人傷亡，也燒出明揚投保的責任險保額不夠賠的問題。民進黨立委鍾佳濱今（27）日在立法院財委會就直指「機器比人命值錢」，明揚投保商業火險額度15.3億元，但公共意外與雇主意外責任卻僅投保1000萬元、1500萬元，他主張修法，在工商管理輔導法中明定工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，應投保公共意外責任險，還有雇主意外責任險，而金管會主委黃天牧也表態，未來願意支持經濟部推動修法，調整相關規範。
記者顏真真／台北報導
鍾佳濱質詢提到，以北捷為例，依照大眾捷運法規定，旅客運送責任保險最低投保總保險金額8億元，涵蓋每人體傷250萬元、每一事故體傷2.5億元、每一事故財損200萬元。而根據工廠管理輔導法對於工廠製造、加工或使用危險物品達到管制量以上，要求投保公共意外責任保險，最低公共意外責任險總保險3600萬元，每人體傷300萬元，每一事故傷亡1500萬元，每一事故財損300萬元，總保險金額3600萬元。
不過，明揚國際商業火險保額有15.3億元，公共意外責任險與雇主意外責任險卻只分別投保1000萬元、1500萬元，「機器比人命值錢」。因此，鍾佳濱主張修法，除投保公共意外責任險之外，還要投保雇主意外責任險，並依工廠生產規模、所在地區等條件，差別調整、提高投保額度。對此，金管會主委黃天牧也表態，未來願意支持經濟部共同推動工廠管理輔導法修法，調整相關規範。
另外，民進黨立委林楚茵也質疑，根據屏東縣政府調查，明揚廠房內堆放化學品超過管制量30倍，明揚永續報告書職安通過認證標準，實際上廠區卻如同氣炸鍋，永續報告書是否淪為作文比賽。黃天牧坦言，主管機關對企業揭露ESG資訊精確度也有顧慮，因此證交所及櫃買中心也對企業永續資訊建立抽查機制，而證交所亦強調，採雙管齊下確保企業ESG資訊品質，除要求清楚揭露，也會透過定期抽查，以確認企業ESG實質作為。
至於當重大事故發生，企業是否足額投保這部分，林楚茵建議，工安保險攸關員工及股東權益，應鼓勵公開發行公司揭露投保內容，證交所說，就社會角度看，證交所希望企業可徹底揭露。