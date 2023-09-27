教師節3成教師不快樂！30至49歲教師最不快樂、壓力最大

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根據調查顯示，教師每天工作時數平均達10.2小時，代理教師與專任教師工時相同；專任教師行政工作時數達2.5小時，占每天工作時數的1/4；組長／協行的行政工作時數平均為4.7小時，校長／主任的行政工作時數平均為5.8小時。
該調查要求中小學教師針對自己從事教師工作的快樂程度打分數，0分代表非常不快樂，10代表非常快樂，結果顯示教師平均分數為不及格的5.53分，高達3成教師快樂分數在4分以下。
其中公立學校教師明顯比私校教師快樂，代理教師比專任教師快樂，男女老師則無明顯差異，而在「30至49歲、年資10至19年」的教師快樂分數最低。
若以區域來看，快樂分數前5名縣市，依序為澎湖縣（6.43）、高雄市（5.87）、南投縣（5.77）、苗栗縣（5.74）、彰化縣（5.74）；最不快樂前5名縣市為嘉義縣（4.83）、嘉義市（5.19）、台南市（5.20）、新竹市（5.21）、宜蘭縣（5.22）。
不快樂原因包括學生家庭功能不彰，常有家長與學生無法溝通，卻盼望教師能管；給教師的期待太多，但專業支持太少；教育政策太多，教師無法負荷等。
另外，該調查也發現，教師平均壓力分數達6.94分，凸顯教師壓力偏高，進一步分析，私校教師壓力大於公立學校、專任教師大於代理教師、校長／主任大於科任教師、女性大於男性，而在「30至49歲、年資10至19年」的教師壓力分數最高。