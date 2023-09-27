黎智英遭押滿千日！路透：中國外交官要求抵制其子、勿涉發聲活動

香港壹傳媒創辦人黎智英2020年8月遭港警以違反國安法等罪為由逮捕，至今關押滿千日，其么子黎崇恩不斷奔走為父親發聲。根據外媒報導，黎崇恩近期受邀到聯合國人權理事會發表演說，但有至少4名外國外交官透露，已收到中國外交部官員的信件，要求抵制這項活動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《路透社》報導，聯合國人權理事會正召開為期五週的會議，其中一場「香港媒體自由」（Media Freedom in Hong Kong）活動今（27）日舉行，黎崇恩是發言人之一，目前共有22國贊助這項活動，包括美國、法國、德國等；《路透》從4名外交官之中獲得證實，一封在聯合國外交官之間廣為流傳的信件提到，中國代表團要求各國「不要以任何方式參與這項活動」，並稱「涉港問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉」。信函批評，上述的活動公然違反《聯合國憲章》原則。其中3名外交官亦向《路透》透露，中國外交官甚至個別聯繫了一些國家，要求這些國家不能參與活動。對此，中國駐日內瓦外交使團並沒有回應。港府則發表聲明，強烈譴責媒體就黎智英案「作出誤導言論和抹黑」，認為有關言論是對香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權「作出公然的政治干預」。英國外交及聯邦事務部（FCDO）則表示，將會對於香港的權利和自由受到侵蝕，繼續提出長期和合理關注，並重申《中英聯合聲明》訂明要保障香港自治。持有英國國籍的黎智英遭港警逮捕後，被控發行煽動刊物、勾結外國勢力等4項罪名，其中1案原定於去年12月審判，但港府為阻止他聘請英國御用律師歐文（Tim Owen）辯護，要求北京介入，案子拖延至今年9月，之後又被推遲至12月18日，預計將持續80天。12歲偷渡、創立媒體王國！反送中後成階下囚 黎智英的跌宕人生黎智英恐終身監禁！港版國安法上路3年 香港新聞自由度年年惡化影／每天僅能戶外活動50分鐘！黎智英獄中消瘦身影曝黎智英監禁近千日 兒黎崇恩致函籲英政府對中強硬